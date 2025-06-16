В Киевской области ПВО сбивает вражеские дроны. Зафиксировано движение БПЛА над столицей.
Киев • УНН
В Киевской области силы ПВО работают по вражеским БпЛА. Глава КГВА сообщил, что над столицей зафиксирован вражеский беспилотник, призвал киевлян находиться в укрытиях.
В Киевской области заметили вражеские дроны, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников
В Киевской ОВА призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Добавим
Как сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, над столицей зафиксировали вражеский БпЛА.
Может быть громко!
Ткаченко подчеркнул, что россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины.
Киевляне, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!
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