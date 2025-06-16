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В Киевской области ПВО сбивает вражеские дроны. Зафиксировано движение БПЛА над столицей.

Киев • УНН

 • 4292 просмотра

В Киевской области силы ПВО работают по вражеским БпЛА. Глава КГВА сообщил, что над столицей зафиксирован вражеский беспилотник, призвал киевлян находиться в укрытиях.

В Киевской области ПВО сбивает вражеские дроны. Зафиксировано движение БПЛА над столицей.

В Киевской области заметили вражеские дроны, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников 

- говорится в сообщении.

В Киевской ОВА призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Добавим

Как сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, над столицей зафиксировали вражеский БпЛА.

Может быть громко! 

- подчеркнул он.

Ткаченко подчеркнул, что россияне пускают свое убийственное железо с разных направлений, много уже в воздушном пространстве Украины.

Киевляне, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги, находитесь в укрытиях! 

- резюмировал глава Киевской ГВА.

Атака дронов рф на Киев и область: экологический ущерб достиг 5,7 млн грн16.06.25, 13:26 • 2626 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Киевская область
Украина
Tesla
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