Атака дронов рф на Киев и область: экологический ущерб достиг 5,7 млн грн

За две недели июня Киев и Киевская область стали эпицентром одной из самых разрушительных атак российских беспилотников. Столичному региону нанесен масштабный экологический ущерб. В денежном исчислении убытки составляют не менее 5,7 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Как подсчитали эксперты, за несколько дней, только 6 и 10 июня, в воздух столичного региона попало 1902 тонны вредных веществ.

Все эти инциденты сопровождались неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу - без фильтрации, в условиях боевых действий. Зафиксировано массовое горение топлива, стройматериалов, пластиков, техники.

Это не только уничтожение инфраструктуры - это системное уничтожение окружающей среды, загрязнение воздуха и создание долговременных рисков для здоровья жителей столицы.