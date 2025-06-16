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Атака дронов рф на Киев и область: экологический ущерб достиг 5,7 млн грн

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

В июне Киев и область подверглись разрушительным атакам российских дронов, нанеся экологический ущерб на 5,7 млн грн. Выбросы вредных веществ в атмосферу составили 1902 тонны.

Атака дронов рф на Киев и область: экологический ущерб достиг 5,7 млн грн

За две недели июня Киев и Киевская область стали эпицентром одной из самых разрушительных атак российских беспилотников. Столичному региону нанесен масштабный экологический ущерб. В денежном исчислении убытки составляют не менее 5,7 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Детали

Как подсчитали эксперты, за несколько дней, только 6 и 10 июня, в воздух столичного региона попало 1902 тонны вредных веществ.

Все эти инциденты сопровождались неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу - без фильтрации, в условиях боевых действий. Зафиксировано массовое горение топлива, стройматериалов, пластиков, техники.

Это не только уничтожение инфраструктуры - это системное уничтожение окружающей среды, загрязнение воздуха и создание долговременных рисков для здоровья жителей столицы.

- отметили в ведомстве.

Напомним

Российская агрессия против Украины превратилась в глобальную экологическую угрозу. Ежедневные обстрелы вызывают тонны выбросов вредных веществ в воздух, наносят вред природе и угрожают климатической стабильности всего континента. По данным Минприроды, только за десять дней июня зафиксировано более 82 случаев разрушений, тысячи тонн загрязнений и миллионы долларов потерь.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКиев
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