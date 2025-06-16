Атака дронів рф на Київ та область: екологічні збитки сягнули 5,7 млн грн

За два тижні червня Київ і Київська область стали епіцентром однієї з найбільш руйнівних атак російських безпілотників. Столичному регіону завдано масштабної екологічної шкоди. В грошовому обчисленні збитки становлять щонайменше 5,7 мільйона гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Деталі

Як підрахували експерти, за кілька днів, лише 6 та 10 червня, у повітря столичного регіону потрапило 1902 тони шкідливих речовин.

Усі ці інциденти супроводжувалися неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферу - без фільтрації, в умовах бойових дій. Зафіксовано масове горіння палива, будматеріалів, пластиків, техніки.

Це не лише знищення інфраструктури - це системне нищення довкілля, забруднення повітря та створення довготривалих ризиків для здоров’я мешканців столиці. - зазначили у відомстві.

Нагадаємо

Російська агресія проти України перетворилася на глобальну екологічну загрозу. Щоденні обстріли спричиняють тонни викидів шкідливих речовин у повітря, завдають шкоди природі та загрожують кліматичній стабільності всього континенту. За даними Міндовкілля, лише за десять днів червня зафіксовано понад 82 випадки руйнувань, тисячі тонн забруднень і мільйони доларів втрат.