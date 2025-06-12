росіяни знищили на Луганщині базу відпочинку "Гражда", завдавши збитків екології на 249 млн грн
Київ • УНН
російські обстріли призвели до знищення бази відпочинку "Гражда" на Луганщині, що завдало збитків екології на 249 млн грн. Площа забрудненої території становить понад 5 тисяч кв.м.
Новий випадок шкоди екології України через обстріли російських окупантів зафіксували на Луганщині. Ворог знищив місцеву базу відпочинку, завдавши збитків екології на 249 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у Telegram.
Деталі
Злочин проти довкілля задокументували у селі Шипилівка Сєвєродонецького району.
Внаслідок бойових дій було пошкоджено об’єкти інфраструктури бази відпочинку "Гражда", а територія засмічена відходами руйнації
Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Луганській області оцінили площу території оздоровниці у 5 тисяч 120 квадратних метрів. Загальна сума збитків становить понад 249 мільйонів гривень.
Застосувавши Методику визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, загальну суму збитків визначили на рівні 249 мільйонів гривень.
Усі зібрані матеріали, зокрема й відповідні розрахунки, формують доказову базу для міжнародного судового переслідування – наголосили в Міністерстві. Це дозволить притягнути країну-агресора до відповідальності за злочини проти довкілля та стане кроком до екологічної й соціальної відбудови України
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф завдала довкіллю України багатомільярдних збитків. За даними Міндовкілля, масштабні забруднення, руйнування екосистем та лісів фіксуються на більшості прифронтових територій. Це створює довготривалі ризики для здоров’я людей і потребує окремої стратегії відновлення, зокрема за підтримки міжнародних партнерів.