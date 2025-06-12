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росіяни знищили на Луганщині базу відпочинку "Гражда", завдавши збитків екології на 249 млн грн

Київ • УНН

 • 870 перегляди

російські обстріли призвели до знищення бази відпочинку "Гражда" на Луганщині, що завдало збитків екології на 249 млн грн. Площа забрудненої території становить понад 5 тисяч кв.м.

росіяни знищили на Луганщині базу відпочинку "Гражда", завдавши збитків екології на 249 млн грн

Новий випадок шкоди екології України через обстріли російських окупантів зафіксували на Луганщині. Ворог знищив місцеву базу відпочинку, завдавши збитків екології на 249 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у Telegram.

Деталі

Злочин проти довкілля задокументували у селі Шипилівка Сєвєродонецького району.

Внаслідок бойових дій було пошкоджено об’єкти інфраструктури бази відпочинку "Гражда", а територія засмічена відходами руйнації 

– повідомили у міністерстві.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Луганській області оцінили площу території оздоровниці у 5 тисяч 120 квадратних метрів. Загальна сума збитків становить понад 249 мільйонів гривень.

Застосувавши Методику визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, загальну суму збитків визначили на рівні 249 мільйонів гривень.

Усі зібрані матеріали, зокрема й відповідні розрахунки, формують доказову базу для міжнародного судового переслідування – наголосили в Міністерстві. Це дозволить притягнути країну-агресора до відповідальності за злочини проти довкілля та стане кроком до екологічної й соціальної відбудови України

 – додали у відомстві.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф завдала довкіллю України багатомільярдних збитків. За даними Міндовкілля, масштабні забруднення, руйнування екосистем та лісів фіксуються на більшості прифронтових територій. Це створює довготривалі ризики для здоров’я людей і потребує окремої стратегії відновлення, зокрема за підтримки міжнародних партнерів.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаЕкономіка
Луганська область
Україна
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