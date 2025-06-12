россияне уничтожили в Луганской области базу отдыха "Гражда", нанеся ущерб экологии на 249 млн грн

Новый случай ущерба экологии Украины из-за обстрелов российских оккупантов зафиксировали в Луганской области. Враг уничтожил местную базу отдыха, нанеся ущерб экологии на 249 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Telegram.

Детали

Преступление против окружающей среды задокументировали в селе Шипиловка Северодонецкого района.

В результате боевых действий были повреждены объекты инфраструктуры базы отдыха "Гражда", а территория засорена отходами разрушения – сообщили в министерстве.

Специалисты Государственной экологической инспекции в Луганской области оценили площадь территории здравницы в 5 тысяч 120 квадратных метров. Общая сумма ущерба составляет более 249 миллионов гривен.

Применив Методику определения размера ущерба, нанесенного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения, общую сумму ущерба определили на уровне 249 миллионов гривен.

Все собранные материалы, в том числе и соответствующие расчеты, формируют доказательную базу для международного судебного преследования – отметили в Министерстве. Это позволит привлечь страну-агрессора к ответственности за преступления против окружающей среды и станет шагом к экологическому и социальному восстановлению Украины – добавили в ведомстве.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф нанесла окружающей среде Украины многомиллиардные убытки. По данным Минприроды, масштабные загрязнения, разрушения экосистем и лесов фиксируются на большинстве прифронтовых территорий. Это создает долговременные риски для здоровья людей и требует отдельной стратегии восстановления, в частности при поддержке международных партнеров.