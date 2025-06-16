На Київщині ППО збиває ворожі дрони. Зафіксовано рух БпЛА над столицею
Київ • УНН
У Київській області сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Голова КМВА повідомив, що над столицею зафіксовано ворожий безпілотник, закликав киян перебувати в укриттях.
У Київській області помітили ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників
У Київській ОВА закликали залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Додамо
Як повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, над столицею зафіксували ворожий БпЛА.
Може бути гучно!
Ткаченко наголосив, що росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України.
Кияни, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!
Атака дронів рф на Київ та область: екологічні збитки сягнули 5,7 млн грн16.06.25, 13:26 • 2664 перегляди