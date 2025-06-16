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На Київщині ППО збиває ворожі дрони. Зафіксовано рух БпЛА над столицею

Київ • УНН

 • 5222 перегляди

У Київській області сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Голова КМВА повідомив, що над столицею зафіксовано ворожий безпілотник, закликав киян перебувати в укриттях.

На Київщині ППО збиває ворожі дрони. Зафіксовано рух БпЛА над столицею

У Київській області помітили ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників 

- йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА закликали залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Додамо

Як повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, над столицею зафіксували ворожий БпЛА.

Може бути гучно! 

- наголосив він.

Ткаченко наголосив, що росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України.

Кияни, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, перебувайте в укриттях! 

- резюмував голова Київської МВА.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Київська область
Україна
Tesla
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