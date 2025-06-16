На Київщині ППО збиває ворожі дрони. Зафіксовано рух БпЛА над столицею

У Київській області помітили ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників - йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА закликали залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Як повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, над столицею зафіксували ворожий БпЛА.

Може бути гучно! - наголосив він.

Ткаченко наголосив, що росіяни пускають своє вбивче залізо з різних напрямків, багато вже в повітряному просторі України.

Кияни, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги, перебувайте в укриттях! - резюмував голова Київської МВА.

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