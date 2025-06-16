Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат

Антикоррупционные органы должны проверить и предоставить правовую оценку вероятной причастности народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых к аптечному бизнесу, который похоже оформлен на подставных лиц. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Детали

Как выяснил УНН, народный депутат Украины Сергей Кузьминых, который сейчас является обвиняемым в уголовном производстве по получению 558 тысяч гривен неправомерной выгоды, очевидно использовал схему для сокрытия своих активов и ведения предпринимательской деятельности.

В частности, согласно открытым данным, на водителя народного депутата Максима Токового, который также фигурирует в упомянутом уголовном деле (он был посредником в получении Сергеем Кузьминых неправомерной выгоды), оформлено ООО "МАКСИМУМ ЭФ", КВЭД деятельности которой свидетельствует о том, что это сеть аптек.

Кроме того, есть еще одна очевидная связь народного депутата Сергея Кузьминых с аптеками. Лицом, уполномоченным совершать действия от имени юридического лица ООО "МАКСИМУМ ЭФ", в том числе подписывать договоры, указан Игорь Салко. Он же является подписантом в Международном Благотворительном Фонде братьев Кузьминых, основанном нардепом.

По мнению адвоката Дмитрия Касьяненко, описанные факты требуют отдельной правовой оценки со стороны антикоррупционных органов, в частности в части возможного сокрытия активов, конфликта интересов, злоупотребления служебным положением и коррупционных связей.

Если водитель народного депутата, который по материалам следствия выступал посредником в получении неправомерной выгоды, одновременно является подписантом сети аптек и благотворительного фонда, связанного с тем же депутатом, то такая конструкция выглядит как классический механизм опосредованного контроля над активами, которые не декларируются - отметил он.

По его словам, выявленные факты могут свидетельствовать о наличии признаков как минимум пяти уголовных правонарушений:

ст. 368-5 УК Украины - незаконное обогащение, в случае, если депутат фактически контролирует активы, юридически оформленные на подставных лиц, но не отражены в декларации;

ст. 366-2 УК Украины - декларирование недостоверной информации, если корпоративные права, связанные с аптечной сетью или благотворительным фондом, не указаны в декларации народного депутата;

ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, если депутат использует свой статус для прикрытия бизнес-интересов;

ст. 369-2 УК Украины - злоупотребление влиянием, с учетом роли посредника, действующего от имени должностного лица;

ст. 191 УК Украины - присвоение имущества, в случае, если будет установлено присвоение или растрата имущества под видом благотворительной деятельности.

Учитывая изложенное, такая информация безусловно подлежит исследованию и правовой квалификации в рамках уголовного производства. Соответствующие материалы должны быть переданы в НАБУ, которое в соответствии со ст. 216 УПК Украины имеет исключительную подследственность в отношении народных депутатов по делам о коррупционных преступлениях. Кроме того, НАПК имеет полномочия инициировать полную проверку деклараций, а Офис Генерального прокурора или САП- осуществлять процессуальное руководство - подчеркнул адвокат.

Напомним

Ранее нардепа Сергея Кузьминых уличили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.

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