Франция сейчас предоставляет Украине две трети разведывательных возможностей - Макрон

14:15 • 2480 просмотра
Что будет с ценами на продуктовую корзину - ответ эксперта
Эксклюзив
13:18 • 8586 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 38943 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 51351 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 29830 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 30466 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 49208 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40273 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41078 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35244 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствия
15 января, 06:59 • 28166 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей
15 января, 07:20 • 17688 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго
15 января, 08:33 • 26072 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
10:29 • 34331 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+
11:42 • 15149 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
10:29 • 34358 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 38952 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 51361 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 54889 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 67702 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Наталья Калмыкова
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей
15 января, 07:20 • 17715 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
13 января, 15:09 • 41649 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
12 января, 00:45 • 75555 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
11 января, 23:46 • 66665 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
10 января, 15:04 • 70745 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
Фильм

Франция сейчас предоставляет Украине две трети разведывательных возможностей - Макрон

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Год назад Украина зависела преимущественно от американских разведывательных возможностей. Сегодня Франция обеспечивает две трети этих возможностей.

Франция сейчас предоставляет Украине две трети разведывательных возможностей - Макрон

Украине сейчас основную часть разведывательных возможностей обеспечивает Франция, сообщил президент страны Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на Franceinfo.

Если год назад Украина была преимущественно зависима от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети обеспечивает Франция

- заявил президент Франции в Истре.

Он также добавил, что 34 страны Коалиции желающих финансируют 100% ресурсов, выделенных Украине.

"Если сможем на 100% противодействовать атакам россии, для террора путина не будет смысла": Зеленский акцентировал внимание партнеров на ПВО после очередного удара рф по энергетике14.01.26, 11:51 • 3616 просмотров

Юлия Шрамко

«Коалиция желающих»
Эмманюэль Макрон
Франция
Соединённые Штаты
Украина