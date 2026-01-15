Франция сейчас предоставляет Украине две трети разведывательных возможностей - Макрон

Украине сейчас основную часть разведывательных возможностей обеспечивает Франция, сообщил президент страны Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на Franceinfo.

Если год назад Украина была преимущественно зависима от американских разведывательных возможностей, сегодня две трети обеспечивает Франция - заявил президент Франции в Истре.

Он также добавил, что 34 страны Коалиции желающих финансируют 100% ресурсов, выделенных Украине.

