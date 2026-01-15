Франція зараз надає Україні дві третини розвідувальних спроможностей - Макрон
Київ • УНН
Рік тому Україна залежала переважно від американських розвідувальних спроможностей. Сьогодні Франція забезпечує дві третини цих спроможностей.
Україні зараз основну частину розвідувальних спроможностей забезпечує Франція, повідомив президент країни Еммануель Макрон, пише УНН з посиланням на Franceinfo.
Якщо рік тому Україна була переважно залежною від американських розвідувальних спроможностей, сьогодні дві третини забезпечує Франція
Він також додав, що 34 країни Коаліції охочих фінансують 100% ресурсів, виділених Україні.
