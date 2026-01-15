Франція зараз надає Україні дві третини розвідувальних спроможностей - Макрон

Україні зараз основну частину розвідувальних спроможностей забезпечує Франція, повідомив президент країни Еммануель Макрон, пише УНН з посиланням на Franceinfo.

Якщо рік тому Україна була переважно залежною від американських розвідувальних спроможностей, сьогодні дві третини забезпечує Франція - заявив президент Франції в Істрі.

Він також додав, що 34 країни Коаліції охочих фінансують 100% ресурсів, виділених Україні.

"Якщо зможемо на 100% протидіяти атакам росії, для терору путіна не буде сенсу": Зеленський наголосив партнерам на ППО після чергового удару рф по енергетиці