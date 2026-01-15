Франція зараз надає Україні дві третини розвідувальних спроможностей - Макрон

$43.180.08
14:15 • 2472 перегляди
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 8572 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 38927 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 51337 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 29823 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30463 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49206 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40271 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41077 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35241 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідки
15 січня, 06:59 • 28166 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей
15 січня, 07:20 • 17686 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго
15 січня, 08:33 • 26072 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
10:29 • 34331 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+
11:42 • 15149 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН
10:29 • 34338 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 38927 перегляди
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 38927 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
15 січня, 08:08 • 51337 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 54878 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
14 січня, 11:32 • 67690 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Наталія Калмикова
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Чернігівська область
Сумська область
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей
15 січня, 07:20 • 17697 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix
13 січня, 15:09 • 41640 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем
12 січня, 00:45 • 75546 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту
11 січня, 23:46 • 66658 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій
10 січня, 15:04 • 70738 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-29
Фільм

Франція зараз надає Україні дві третини розвідувальних спроможностей - Макрон

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Рік тому Україна залежала переважно від американських розвідувальних спроможностей. Сьогодні Франція забезпечує дві третини цих спроможностей.

Франція зараз надає Україні дві третини розвідувальних спроможностей - Макрон

Україні зараз основну частину розвідувальних спроможностей забезпечує Франція, повідомив президент країни Еммануель Макрон, пише УНН з посиланням на Franceinfo.

Якщо рік тому Україна була переважно залежною від американських розвідувальних спроможностей, сьогодні дві третини забезпечує Франція

- заявив президент Франції в Істрі.

Він також додав, що 34 країни Коаліції охочих фінансують 100% ресурсів, виділених Україні.

"Якщо зможемо на 100% протидіяти атакам росії, для терору путіна не буде сенсу": Зеленський наголосив партнерам на ППО після чергового удару рф по енергетиці14.01.26, 11:51 • 3616 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Емманюель Макрон
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна