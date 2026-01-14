"Якщо зможемо на 100% протидіяти атакам росії, для терору путіна не буде сенсу": Зеленський наголосив партнерам на ППО після чергового удару рф по енергетиці

росія вночі продовжила удари по енергетиці в Україні, і зараз перший пріоритет для України - це посилення ППО, передусім ідеться про ракети до систем, і якщо зараз буде змога "на сто відсотків протидіяти цим атакам росії, для терору путіна вже не буде сенсу, заявив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на чергову атаку рф, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі росія продовжила бити по наших громадах і по енергетиці. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Харківщина й Херсонщина. Основна мішень – це обʼєкти енергетики, важлива інфраструктура, яка забезпечує нормальне життя для наших людей: тепло, світло. Вранці працювали наші сили ППО в Києві, повітряна тривога була у столиці та в регіоні, на Чернігівщині", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, сто тринадцять ударних дронів випустили. Близько 70 з них – це "шахеди", також були ракети – три балістичні. "Дякую захисникам, які щодня й щоночі відбивають повітряні напади росії: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та безпілотних систем, мобільним вогневим групам Сил оборони України. Дякую всім, хто працює над ліквідацією наслідків цих атак. Вдячний за таку підтримку для країни", - зазначив Президент.

Один з 3 балістичних "Іскандерів" і 89 зі 113 дронів знешкодили під час атаки рф над Україною

Зараз перший пріоритет для нас – це посилення нашої ППО, ракети до систем передусім. Внески партнерів у програму PURL потрібні, і потрібна підтримка й зі складів у Європі, швидше виконання домовленостей з Америкою. Дуже важливо зараз посилити наших воїнів. Якщо ми зможемо на сто відсотків протидіяти цим атакам росії, для терору путіна вже не буде сенсу. Зараз це їхня перевага, і саме на це ставить рф. Маємо позбавити її цього. Це може спрацювати і змусить росію припинити вбивства й рухатись до миру. Вдячний всім у світі, хто готовий допомагати нам - підкреслив Зеленський.

Найскладніше в енергетиці після атак рф у столичному регіоні, на Одещині обмеження, на Дніпровщині 40 тисяч без світла - Міненерго