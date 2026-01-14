"Якщо зможемо на 100% протидіяти атакам росії, для терору путіна не буде сенсу": Зеленський наголосив партнерам на ППО після чергового удару рф по енергетиці

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:52 • 3110 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 7004 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 32012 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 34500 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 31354 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 33395 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 50764 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28380 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 31625 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 36442 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
83%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бухарест готовий до об'єднання з Молдовою, якщо Кишинів цього забажає - радник президента Румунії14 січня, 00:09 • 11431 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo14 січня, 01:53 • 19588 перегляди
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення14 січня, 02:27 • 9944 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 12398 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo07:43 • 7832 перегляди
Публікації
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 12616 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 31991 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 50747 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 42602 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 75273 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Олексій Гончаренко
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 18208 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 53232 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 46441 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 51369 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 52875 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Financial Times
Соціальна мережа
Дипломатка

"Якщо зможемо на 100% протидіяти атакам росії, для терору путіна не буде сенсу": Зеленський наголосив партнерам на ППО після чергового удару рф по енергетиці

Київ • УНН

 • 32 перегляди

росія вночі продовжила удари по енергетиці України, атакуючи Дніпровщину, Житомирщину, Запоріжжя, Харківщину та Херсонщину. Президент Зеленський заявив, що перший пріоритет – посилення ППО, передусім ракетами до систем.

"Якщо зможемо на 100% протидіяти атакам росії, для терору путіна не буде сенсу": Зеленський наголосив партнерам на ППО після чергового удару рф по енергетиці

росія вночі продовжила удари по енергетиці в Україні, і зараз перший пріоритет для України - це посилення ППО, передусім ідеться про ракети до систем, і якщо зараз буде змога "на сто відсотків протидіяти цим атакам росії, для терору путіна вже не буде сенсу, заявив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на чергову атаку рф, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі росія продовжила бити по наших громадах і по енергетиці. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Харківщина й Херсонщина. Основна мішень – це обʼєкти енергетики, важлива інфраструктура, яка забезпечує нормальне життя для наших людей: тепло, світло. Вранці працювали наші сили ППО в Києві, повітряна тривога була у столиці та в регіоні, на Чернігівщині", - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, сто тринадцять ударних дронів випустили. Близько 70 з них – це "шахеди", також були ракети – три балістичні. "Дякую захисникам, які щодня й щоночі відбивають повітряні напади росії: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та безпілотних систем, мобільним вогневим групам Сил оборони України. Дякую всім, хто працює над ліквідацією наслідків цих атак. Вдячний за таку підтримку для країни", - зазначив Президент.

Один з 3 балістичних "Іскандерів" і 89 зі 113 дронів знешкодили під час атаки рф над Україною14.01.26, 08:19 • 2780 переглядiв

Зараз перший пріоритет для нас – це посилення нашої ППО, ракети до систем передусім. Внески партнерів у програму PURL потрібні, і потрібна підтримка й зі складів у Європі, швидше виконання домовленостей з Америкою. Дуже важливо зараз посилити наших воїнів. Якщо ми зможемо на сто відсотків протидіяти цим атакам росії, для терору путіна вже не буде сенсу. Зараз це їхня перевага, і саме на це ставить рф. Маємо позбавити її цього. Це може спрацювати і змусить росію припинити вбивства й рухатись до миру. Вдячний всім у світі, хто готовий допомагати нам

- підкреслив Зеленський.

Найскладніше в енергетиці після атак рф у столичному регіоні, на Одещині обмеження, на Дніпровщині 40 тисяч без світла - Міненерго14.01.26, 10:33 • 1612 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Харківська область
Чернігівська область
Херсонська область
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Запоріжжя
Київ