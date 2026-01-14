$43.180.08
"Если сможем на 100% противодействовать атакам россии, для террора путина не будет смысла": Зеленский акцентировал внимание партнеров на ПВО после очередного удара рф по энергетике

Киев • УНН

 • 16 просмотра

россия ночью продолжила удары по энергетике Украины, атакуя Днепропетровщину, Житомирщину, Запорожье, Харьковщину и Херсонщину. Президент Зеленский заявил, что первый приоритет – усиление ПВО, прежде всего ракетами к системам.

"Если сможем на 100% противодействовать атакам россии, для террора путина не будет смысла": Зеленский акцентировал внимание партнеров на ПВО после очередного удара рф по энергетике

Россия ночью продолжила удары по энергетике в Украине, и сейчас первый приоритет для Украины – это усиление ПВО, прежде всего речь идет о ракетах к системам, и если сейчас будет возможность "на сто процентов противодействовать этим атакам России, для террора Путина уже не будет смысла, заявил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередную атаку РФ, пишет УНН.

Подробности

"Этой ночью Россия продолжила бить по нашим общинам и по энергетике. Под ударами были Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье, Харьковщина и Херсонщина. Основная мишень – это объекты энергетики, важная инфраструктура, которая обеспечивает нормальную жизнь для наших людей: тепло, свет. Утром работали наши силы ПВО в Киеве, воздушная тревога была в столице и в регионе, на Черниговщине", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, сто тринадцать ударных дронов выпустили. Около 70 из них – это "шахеды", также были ракеты – три баллистические. "Спасибо защитникам, которые ежедневно и каждую ночь отбивают воздушные нападения России: авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям РЭБ и беспилотных систем, мобильным огневым группам Сил обороны Украины. Спасибо всем, кто работает над ликвидацией последствий этих атак. Благодарен за такую поддержку для страны", - отметил Президент.

Один из 3 баллистических "Искандеров" и 89 из 113 дронов обезвредили во время атаки рф над Украиной14.01.26, 08:19 • 2774 просмотра

Сейчас первый приоритет для нас – это усиление нашей ПВО, ракеты к системам прежде всего. Взносы партнеров в программу PURL нужны, и нужна поддержка и со складов в Европе, более быстрое выполнение договоренностей с Америкой. Очень важно сейчас усилить наших воинов. Если мы сможем на сто процентов противодействовать этим атакам России, для террора Путина уже не будет смысла. Сейчас это их преимущество, и именно на это ставит РФ. Должны лишить ее этого. Это может сработать и заставит Россию прекратить убийства и двигаться к миру. Благодарен всем в мире, кто готов помогать нам

- подчеркнул Зеленский.

Самая сложная ситуация в энергетике после атак РФ в столичном регионе, в Одесской области ограничения, в Днепропетровской области 40 тысяч без света - Минэнерго14.01.26, 10:33 • 1598 просмотров

Юлия Шрамко

