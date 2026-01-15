Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах

Кабмин утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях украинских школ, гимназий и лицеев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки).

Кроме этого в списке: боеприпасы, взрывчатка и пиротехника, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки).

Также речь идет об инструментах (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки), легковоспламеняющихся веществах, наркотических и психотропных веществах, алкоголе, табачных и электронных сигаретах, а также энергетических напитках.

В то же время запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий — при условии контроля ответственных лиц.

Это решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования - добавили в Минобразования.

