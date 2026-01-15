Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях украинских школ. В список вошли оружие, взрывчатка, наркотики, алкоголь и другие опасные предметы.
Кабмин утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях украинских школ, гимназий и лицеев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки).
Кроме этого в списке: боеприпасы, взрывчатка и пиротехника, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки).
Также речь идет об инструментах (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки), легковоспламеняющихся веществах, наркотических и психотропных веществах, алкоголе, табачных и электронных сигаретах, а также энергетических напитках.
В то же время запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий — при условии контроля ответственных лиц.
Это решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования
