Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 7202 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 14107 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 45207 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 57687 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 32694 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31730 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50612 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 41012 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 42195 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 36623 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 28820 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 39203 просмотра
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов15 января, 11:12 • 5678 просмотра
Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15 января, 11:34 • 4014 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+15 января, 11:42 • 18272 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать18:00 • 164 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 39308 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 45212 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 57692 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 57122 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Виталий Кличко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Днепр
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto16:22 • 2168 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 20819 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 42794 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 76634 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 67697 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка

Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях украинских школ. В список вошли оружие, взрывчатка, наркотики, алкоголь и другие опасные предметы.

Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах

Кабмин утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях украинских школ, гимназий и лицеев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.д.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки).

Кроме этого в списке: боеприпасы, взрывчатка и пиротехника, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики, электрошокеры, спецсредства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки).

Также речь идет об инструментах (молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки), легковоспламеняющихся веществах, наркотических и психотропных веществах, алкоголе, табачных и электронных сигаретах, а также энергетических напитках.

В то же время запрет не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий — при условии контроля ответственных лиц.

Это решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования

- добавили в Минобразования.

В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента12.01.26, 10:44 • 42825 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоОбразование
Кабинет Министров Украины
Министерство образования и науки Украины
Украина