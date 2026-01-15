Уряд затвердив перелік предметів, із якими заборонено перебувати в школах

Кабмін затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях українських шкіл, гімназій та ліцеїв. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що до переліку входять, зокрема, вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки).

Крім цього у списку: боєприпаси, вибухівка та піротехніка, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери, спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки).

Також йдеться про інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники), легкозаймисті речовини, наркотичні та психотропні речовини, алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, а також енергетичні напої.

Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів — за умови контролю відповідальних осіб.

Це рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти - додали у Міносвіти.

