Уряд затвердив перелік предметів, із якими заборонено перебувати в школах

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:15 • 7120 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 14011 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 45096 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 57565 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 32645 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31707 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 50590 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40996 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 42171 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 36594 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 28819 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 39202 перегляди
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів15 січня, 11:12 • 5678 перегляди
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15 січня, 11:34 • 4014 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+15 січня, 11:42 • 18272 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати18:00 • 52 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 39219 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 45096 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 57565 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 57084 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 2128 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 20801 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 42779 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 76622 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 67685 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка

Уряд затвердив перелік предметів, із якими заборонено перебувати в школах

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях українських шкіл. До списку увійшли зброя, вибухівка, наркотики, алкоголь та інші небезпечні предмети.

Уряд затвердив перелік предметів, із якими заборонено перебувати в школах

Кабмін затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях українських шкіл, гімназій та ліцеїв. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що до переліку входять, зокрема, вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо) і її імітації (макети, муляжі, пристрої та іграшки).

Крім цього у списку: боєприпаси, вибухівка та піротехніка, пристрої для відстрілу гумових куль, газові балончики, електрошокери, спецзасоби (кайданки, гумові та пластикові кийки).

Також йдеться про інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники), легкозаймисті речовини, наркотичні та психотропні речовини, алкоголь, тютюнові й електронні сигарети, а також енергетичні напої.

Водночас заборона не поширюється на предмети, які використовуються в освітньому процесі, господарській діяльності школи, шкільних музеях, а також під час спортивних і виховних заходів — за умови контролю відповідальних осіб.

Це рішення ухвалено з метою підвищення безпеки учасників освітнього процесу та на виконання вимог закону про запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти

- додали у Міносвіти.

У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту12.01.26, 10:44 • 42825 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоОсвіта
Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки України
Україна