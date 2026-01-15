Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года

$43.180.08
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 11645 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 41860 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 54321 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 31265 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31173 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 50034 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40682 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41657 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35854 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto15 января, 06:59 • 29462 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 19329 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго15 января, 08:33 • 27341 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 36520 просмотра
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+11:42 • 16655 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Pinterest представил Palette 2026, подборку из пяти цветов, которые будут формировать визуальные тренды следующего года. Палитра базируется на поисковом поведении пользователей и аналитике сервиса.

Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года

Pinterest обнародовал Pinterest Palette 2026 – подборку из пяти цветов, которые, по данным платформы, будут формировать креативные и визуальные тренды следующего года. Палитра базируется на поисковом поведении пользователей и аналитике сервиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Pinterest.

Детали

В Pinterest Palette 2026 вошли пять оттенков:

Холодный синий (Cool Blue) - чистый и четкий, дает ощущение ясности.

Нефритовый (Jade) - оттенок "где-то между мятой и мхом", который сочетает в себе спокойствие и изысканную элегантность.

Сливовый нуар (Plum Noir) - насыщенный фиолетовый цвет, который сочетает нотки бордового оттенка с бархатно-коричневым.

Васаби (Wasabi) - яркий и энергичный.

Хурма (Persimmon) – частично оранжевый, частично красный цвет, символизирующий "сладкий жар".

Почему именно эти цвета

В Pinterest объясняют, что палитра отражает запрос людей на цвета с "эмоциональной полезностью".

Палитра Pinterest вдохновлена нашими пользователями. Наше прогнозирование цветов объединяет три отдельных элемента: сигналы человеческого поведения, собственную технологию визуального поиска и экспертную курацию

- говорится в сообщении.

Трендовые цвета Pinterest Palette 2026 сформировали на основе анализа миллиардов поисковых запросов и данных более 600 миллионов пользователей платформы. В компании ожидают, что эти пять цветов будут влиять на стиль, дизайн и креативные решения в течение всего 2026 года.

Напомним

Pinterest обнародовал ежегодный отчет Pinterest Predict, выделив 21 глобальный тренд на 2026 год. Исследование показывает, что тренды растут в 4,4 раза быстрее, чем семь лет назад, а пользователи стремятся к индивидуальности и эмоциональному комфорту.

Алла Киосак

Техника
Тренд
Социальная сеть