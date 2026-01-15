Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года

Pinterest обнародовал Pinterest Palette 2026 – подборку из пяти цветов, которые, по данным платформы, будут формировать креативные и визуальные тренды следующего года. Палитра базируется на поисковом поведении пользователей и аналитике сервиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Pinterest.

Детали

В Pinterest Palette 2026 вошли пять оттенков:

Холодный синий (Cool Blue) - чистый и четкий, дает ощущение ясности.

Нефритовый (Jade) - оттенок "где-то между мятой и мхом", который сочетает в себе спокойствие и изысканную элегантность.

Сливовый нуар (Plum Noir) - насыщенный фиолетовый цвет, который сочетает нотки бордового оттенка с бархатно-коричневым.

Васаби (Wasabi) - яркий и энергичный.

Хурма (Persimmon) – частично оранжевый, частично красный цвет, символизирующий "сладкий жар".

Почему именно эти цвета

В Pinterest объясняют, что палитра отражает запрос людей на цвета с "эмоциональной полезностью".

Палитра Pinterest вдохновлена нашими пользователями. Наше прогнозирование цветов объединяет три отдельных элемента: сигналы человеческого поведения, собственную технологию визуального поиска и экспертную курацию - говорится в сообщении.

Трендовые цвета Pinterest Palette 2026 сформировали на основе анализа миллиардов поисковых запросов и данных более 600 миллионов пользователей платформы. В компании ожидают, что эти пять цветов будут влиять на стиль, дизайн и креативные решения в течение всего 2026 года.

Напомним

Pinterest обнародовал ежегодный отчет Pinterest Predict, выделив 21 глобальный тренд на 2026 год. Исследование показывает, что тренды растут в 4,4 раза быстрее, чем семь лет назад, а пользователи стремятся к индивидуальности и эмоциональному комфорту.