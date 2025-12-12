Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals

Pinterest представив щорічний аналітичний звіт Pinterest Predict, у якому виділив глобальні тренди 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Pinterest.

У дослідженні зазначається, що наступний рік визначатиме 21 глобальний тренд. Також, Pinterest підкреслює, що нині тренди зростають у 4,4 рази швидше, ніж сім років тому, а користувачі дедалі більше прагнуть уникнути "втоми від трендів" шукаючи індивідуальності, ностальгії та емоційного комфорту.

Від Glitchy Glam до List Pals, Pinterest – це ідеальне місце для людей, де вони можуть уникнути надмірного стимулювання за допомогою трендів, які не створюють соціальних порівнянь чи страху упущеної користі (FOMO). Натомість, ці тренди Pinterest зберігають індивідуалізм та особисту ідентичність – сказала Сідні Стенбек, глобальний керівник відділу трендів та аналітики Pinterest.

А також, додала, що "у 2026 році люди зроблять ці тренди своїми, додадуть унікального інтерпретації кожному з них".

У 2025 році головним трендом у комунікаціях став сторітелінг - дослідження

Емоційний комфорт та приналежність

За данними Pinterest, 55% респондентів назвали комфорт головною емоційною потребою у житті та шукають його у повсякденних ритуалах та ностальгії, щоб " знову відчути себе собою". До того ж, спостерігаються ностальгічні тенденції, оскільки погляд у минуле дає людям розраду: 52% опитаних переглядають старі фільми й телепередачі. А майже 4 з 10 людей, готують або їдять традиційні страви для емоційної підтримки. Серед цієї категорії наступні тренди:

- Gimme Gammy - перехід до "жувальної" естетики, популярність здобувають ASMR-текстури, 3D декор, "гумові" рум’яна та нейл-арт;

- Fun haus – цирковий стиль в інтер’єрі: яскраві смуги та скульптурні силуети;

- Throwback Kid - повернення ретро-стилю з акцентом на дитячі іграшки 1960х - 2000х років, вінтажний одяг та вироби ручної роботи;

- Pan Pals – тренд на відродження рукописних листів, красивих конвертів, штампів та особливого канцелярського приладдя;

- Cabbage Crush - зростання популярності капусти як основи страв, від капустяних галушків до смажених бок-чой.

Самовираження, а не копіювання

У 2026 році люди не сприйматимуть тренди як обов’язкове наслідування.

Pinterest підкреслює перехід від масового копіювання до індивідуального кураторства стилю:

- Afrohemian Decor - поєднання африканського дизайну та бохо-естетики з яскравими текстилями, плетеними виробами та традиційним мистецтвом;

- Glamoratti - максималізм, великі прикраси та костюми з об’ємними плечима;

- Poetcore - образ письменника: вінтажні піджаки, водолазки, сумки-саквояж, аксесуари для краваток;

- Khaki Coded - стиль мандрівника світу: естетика палеонтолога, коричнева лляна сорочка, жилети з кишенями на кишенях та вуличний одяг. Акцент на колір хакі;

- Neo Deko – сучасне перевтілення ар-деко: ретро-естетика з віяловими арками та геометричними елементами, все з хромоватою або латунною облямівкою.

Також, розвиваються тенденції і особистого самовираження:

- Glithy Glam – тренд на ексцентричний та авнгардний макіяжі, дивні образи та нігті різних кольорів на кожній руці;

- Brooched – мода на вінтажні брошки та прикраси, аксесуари у стилі максималізму та сорочки з лацканом;

- Laced Up – тренд на мереживні вироби виконані гачком: мереживні серветки, комірці для одягу, бандани та навіть чохли для телефону;

- Skent Stacking – тренд на створення унікальних ароматів шляхом нашаровування парфумів, або змішування;

- Vamp Romantic – вампірська естетика з нотками глянцевого гламуру: романтичні готичні зачіски, чорні нігті та розмитий смокі-айс.

Тренд "сліпих коробок" вчинив ажіотаж напередодні свят

Оптимізм у реальному часі та ескапізм

За данними Pinterest, молодші покоління звертаються до моди та краси як до втечі від реальності, причому респонденти покоління Z на 38% частіше кажуть, що вони використовували самовираження, щоб підтримувати емоційний зв'язок та творчо реалізуватися. Тому у 2026 році набиратимуть популярності тренди, пов’язані з ескапізмом:

- Cool Blue – холодні відтінки в аксесуарах, одязі та навіть напоях;

- Wilderkind – естетика тварин з делікатним відтінком: веснянки, нейл-арт у формі крил метелика, прикраси з комахами, вбрання з квітами, або з мотивами тварин;

- Extra Calestial – міжгалактична естетика: голографічні акценти в інтер’єрі, космічні силуети та опалесцентні тіні для повік, що виглядають як "місячний пил", м’який та сяючий макіяж натхненний інопланетянами;

- Opera Aestetic – повернення драматичного театрального стилю у вечірках та святкуваннях: оперні костюми, макскарад, та вінтажний стиль;

- Mystic Outlands – інтерес до містичних, туманних і далеких локацій;

- Darecftions – подорожі заради екстриму: рафтинг, авитогонки, спуск по водоспадах, активні ігри та естетика адреналіну.