Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals

$42.270.01
49.520.30
ukenru
18:15 • 3066 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 7432 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 13835 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 20224 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 24479 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 35472 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 28558 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23126 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23264 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24169 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
87%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 20542 перегляди
російська "воєнна економіка" вичерпала ресурс: у розвідці розповіли про ознаки12 грудня, 11:11 • 9326 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті12 грудня, 11:30 • 16250 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12 грудня, 12:07 • 22411 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 19585 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals17:56 • 3920 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 24479 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 19663 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 35472 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 72468 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Одеса
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 19658 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 20595 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 50032 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 43881 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 48676 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Ту-95

Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals

Київ • УНН

 • 3922 перегляди

Pinterest оприлюднив щорічний звіт Pinterest Predict, виділивши 21 глобальний тренд на 2026 рік. Дослідження показує, що тренди зростають у 4,4 рази швидше, ніж сім років тому, а користувачі прагнуть індивідуальності та емоційного комфорту.

Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals

Pinterest представив щорічний аналітичний звіт Pinterest Predict, у якому виділив глобальні тренди 2026 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Pinterest.

У дослідженні зазначається, що наступний рік визначатиме 21 глобальний тренд. Також, Pinterest  підкреслює, що нині тренди зростають у 4,4 рази швидше, ніж сім років тому, а користувачі дедалі більше прагнуть уникнути "втоми від трендів" шукаючи індивідуальності, ностальгії та емоційного комфорту.

Від Glitchy Glam до List Pals, Pinterest – це ідеальне місце для людей, де вони можуть уникнути надмірного стимулювання за допомогою трендів, які не створюють соціальних порівнянь чи страху упущеної користі (FOMO). Натомість, ці тренди Pinterest зберігають індивідуалізм та особисту ідентичність  

– сказала Сідні Стенбек, глобальний керівник відділу трендів та аналітики Pinterest.

А також, додала, що "у 2026 році люди зроблять ці тренди своїми, додадуть унікального інтерпретації кожному з них".

У 2025 році головним трендом у комунікаціях став сторітелінг - дослідження29.09.25, 14:25 • 11019 переглядiв

Емоційний комфорт та приналежність

За данними Pinterest, 55% респондентів назвали комфорт головною емоційною потребою у житті та шукають його у повсякденних ритуалах та ностальгії, щоб " знову відчути себе собою". До того ж, спостерігаються ностальгічні тенденції, оскільки погляд у минуле дає людям розраду: 52% опитаних переглядають старі фільми й телепередачі. А майже 4 з 10 людей, готують або їдять традиційні страви для емоційної підтримки. Серед цієї категорії наступні тренди:

- Gimme Gammy - перехід до "жувальної" естетики, популярність здобувають ASMR-текстури, 3D декор, "гумові" рум’яна та нейл-арт;

- Fun haus – цирковий стиль в інтер’єрі: яскраві смуги та скульптурні силуети; 

- Throwback Kid - повернення ретро-стилю з акцентом на дитячі іграшки 1960х - 2000х років, вінтажний одяг та вироби ручної роботи;

- Pan Pals – тренд на відродження рукописних листів, красивих конвертів, штампів та особливого канцелярського приладдя;

- Cabbage Crush - зростання популярності капусти як основи страв, від капустяних галушків до смажених бок-чой.

Самовираження, а не копіювання

У 2026 році люди не сприйматимуть тренди як обов’язкове наслідування.

Pinterest підкреслює перехід від масового копіювання до індивідуального кураторства стилю:

- Afrohemian Decor - поєднання африканського дизайну та бохо-естетики з яскравими текстилями, плетеними виробами та традиційним мистецтвом;

- Glamoratti - максималізм, великі прикраси та костюми з об’ємними плечима;

- Poetcore - образ  письменника: вінтажні піджаки, водолазки, сумки-саквояж, аксесуари для краваток;

- Khaki Coded - стиль мандрівника світу: естетика палеонтолога, коричнева лляна сорочка, жилети з кишенями на кишенях та вуличний одяг. Акцент на колір хакі;

- Neo Deko – сучасне перевтілення ар-деко: ретро-естетика з віяловими арками та геометричними елементами, все з хромоватою або латунною облямівкою.

Також, розвиваються тенденції і особистого самовираження:

- Glithy Glam – тренд на ексцентричний та авнгардний макіяжі, дивні образи та нігті різних кольорів на кожній руці;

- Brooched – мода на вінтажні брошки та прикраси, аксесуари у стилі максималізму та сорочки з лацканом;

- Laced Up – тренд на мереживні вироби виконані гачком: мереживні серветки, комірці для одягу, бандани та навіть чохли для телефону;

- Skent Stacking – тренд на створення унікальних ароматів шляхом нашаровування парфумів, або змішування;

- Vamp Romantic – вампірська естетика з нотками глянцевого гламуру: романтичні готичні зачіски, чорні нігті та розмитий смокі-айс.

Тренд "сліпих коробок" вчинив ажіотаж напередодні свят14.11.25, 16:11 • 3440 переглядiв

Оптимізм у реальному часі та ескапізм

За данними Pinterest, молодші покоління звертаються до моди та краси як до втечі від реальності, причому респонденти покоління Z на 38% частіше кажуть, що вони використовували самовираження, щоб підтримувати емоційний зв'язок та творчо реалізуватися. Тому у 2026 році набиратимуть популярності тренди, пов’язані з ескапізмом:

- Cool Blue – холодні відтінки в аксесуарах, одязі та навіть напоях;

- Wilderkind – естетика тварин з делікатним відтінком: веснянки, нейл-арт у формі крил метелика, прикраси з комахами, вбрання з квітами, або з мотивами тварин;

- Extra Calestial – міжгалактична естетика: голографічні акценти в інтер’єрі, космічні силуети та опалесцентні тіні для повік, що виглядають як "місячний пил", м’який та сяючий макіяж натхненний інопланетянами;

- Opera Aestetic – повернення драматичного театрального стилю у вечірках та святкуваннях: оперні костюми, макскарад, та вінтажний стиль;

- Mystic Outlands – інтерес до містичних, туманних і далеких локацій;

- Darecftions – подорожі заради екстриму: рафтинг, авитогонки, спуск по водоспадах, активні ігри та естетика адреналіну.

Алла Кіосак

СуспільствоПублікації
Тварини
Тренд
Соціальна мережа
Фільм
Серіали