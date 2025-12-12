Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals

Pinterest представил ежегодный аналитический отчет Pinterest Predict, в котором выделил глобальные тренды 2026 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Pinterest.

В исследовании отмечается, что следующий год будет определять 21 глобальный тренд. Также Pinterest подчеркивает, что сейчас тренды растут в 4,4 раза быстрее, чем семь лет назад, а пользователи все больше стремятся избежать "усталости от трендов", ища индивидуальности, ностальгии и эмоционального комфорта.

От Glitchy Glam до List Pals, Pinterest – это идеальное место для людей, где они могут избежать чрезмерной стимуляции с помощью трендов, которые не создают социальных сравнений или страха упущенной выгоды (FOMO). Вместо этого, эти тренды Pinterest сохраняют индивидуализм и личную идентичность. – сказала Сидни Стенбек, глобальный руководитель отдела трендов и аналитики Pinterest.

А также, добавила, что "в 2026 году люди сделают эти тренды своими, добавят уникальную интерпретацию каждому из них".

Эмоциональный комфорт и принадлежность

По данным Pinterest, 55% респондентов назвали комфорт главной эмоциональной потребностью в жизни и ищут его в повседневных ритуалах и ностальгии, чтобы "снова почувствовать себя собой". К тому же, наблюдаются ностальгические тенденции, поскольку взгляд в прошлое дает людям утешение: 52% опрошенных пересматривают старые фильмы и телепередачи. А почти 4 из 10 человек готовят или едят традиционные блюда для эмоциональной поддержки. Среди этой категории следующие тренды:

- Gimme Gammy - переход к "жевательной" эстетике, популярность приобретают ASMR-текстуры, 3D декор, "резиновые" румяна и нейл-арт;

- Fun haus – цирковой стиль в интерьере: яркие полосы и скульптурные силуэты;

- Throwback Kid - возвращение ретро-стиля с акцентом на детские игрушки 1960х - 2000х годов, винтажную одежду и изделия ручной работы;

- Pan Pals – тренд на возрождение рукописных писем, красивых конвертов, штампов и особых канцелярских принадлежностей;

- Cabbage Crush - рост популярности капусты как основы блюд, от капустных галушек до жареного бок-чой.

Самовыражение, а не копирование

В 2026 году люди не будут воспринимать тренды как обязательное подражание.

Pinterest подчеркивает переход от массового копирования к индивидуальному кураторству стиля:

- Afrohemian Decor - сочетание африканского дизайна и бохо-эстетики с яркими текстилями, плетеными изделиями и традиционным искусством;

- Glamoratti - максимализм, крупные украшения и костюмы с объемными плечами;

- Poetcore - образ писателя: винтажные пиджаки, водолазки, сумки-саквояжи, аксессуары для галстуков;

- Khaki Coded - стиль путешественника мира: эстетика палеонтолога, коричневая льняная рубашка, жилеты с карманами на карманах и уличная одежда. Акцент на цвет хаки;

- Neo Deko – современное перевоплощение ар-деко: ретро-эстетика с веерными арками и геометрическими элементами, все с хромированной или латунной окантовкой.

Также развиваются тенденции и личного самовыражения:

- Glithy Glam – тренд на эксцентричный и авангардный макияж, странные образы и ногти разных цветов на каждой руке;

- Brooched – мужская мода на винтажные броши и украшения, аксессуары в стиле максимализма и рубашки с лацканом;

- Laced Up – тренд на кружевные изделия, выполненные крючком: кружевные салфетки, воротнички для одежды, банданы и даже чехлы для телефона;

- Skent Stacking – тренд на создание уникальных ароматов путем наслаивания парфюмов или смешивания;

- Vamp Romantic – вампирская эстетика с нотками глянцевого гламура: романтические готические прически, черные ногти и размытый смоки-айс.

Оптимизм в реальном времени и эскапизм

По данным Pinterest, младшие поколения обращаются к моде и красоте как к бегству от реальности, причем респонденты поколения Z на 38% чаще говорят, что они использовали самовыражение, чтобы поддерживать эмоциональную связь и творчески реализоваться. Поэтому в 2026 году будут набирать популярность тренды, связанные с эскапизмом:

- Cool Blue – холодные оттенки в аксессуарах, одежде и даже напитках;

- Wilderkind – эстетика животных с деликатным оттенком: веснушки, нейл-арт в форме крыльев бабочки, украшения с насекомыми, наряды с цветами или с мотивами животных;

- Extra Calestial – межгалактическая эстетика: голографические акценты в интерьере, космические силуэты и опалесцентные тени для век, выглядящие как "лунная пыль", мягкий и сияющий макияж, вдохновленный инопланетянами;

- Opera Aestetic – возвращение драматического театрального стиля в вечеринках и празднованиях: оперные костюмы, маскарад и винтажный стиль;

- Mystic Outlands – интерес к мистическим, туманным и далеким локациям;

- Darecftions – путешествия ради экстрима: рафтинг, автогонки, спуск по водопадам, активные игры и эстетика адреналина.