Тренд "слепых коробок" вызвал ажиотаж накануне праздников

После ажиотажа вокруг популярных кукол Labubu производители игрушек активно внедряют формат "слепых коробок" к ключевому праздничному сезону. Ритейлеры расширяют ассортимент, ожидая высокий спрос на недорогие и коллекционные товары в таинственной упаковке. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

После стремительного роста популярности Labubu конкуренты представили собственные варианты игрушек в формате "слепых коробок". Walmart, Hasbro, Mattel и другие бренды запустили новые серии фигурок и карточек в таинственных упаковках. Ритейлеры, в частности Target, увеличили выбор таких товаров, добавив новые бренды.

В этом году он больше, и он становится все больше - отметила эксперт по игрушечной индустрии Джули Леннетт.

По ее словам, покупатели часто приобретают много единиц, пытаясь собрать всю коллекцию. В то же время, Labubu стало трудно найти: игрушки раскупают за минуты, а на вторичных площадках они появляются по высоким ценам. Несмотря на это, большинство "слепых коробок" остаются доступными, что делает их популярными подарками.

По данным Circana, коллекционные предметы стали одной из основных причин роста игрушечного рынка за девять месяцев года. Однако общие продажи игрушек в праздничный сезон могут снизиться до 2,5%.

Спрос на "слепые коробки" поддерживает продажи специализированных магазинов, таких как Miniso, Ohku и Showcase. Ритейлеры ожидают, что этот формат станет одной из главных категорий продаж в сезон, а для некоторых компаний это Рождество может стать рекордным.

Напомним

Эксперты обнаружили в поддельных куклах Labubu опасное вещество диэтилгексилфталат (DEHP), которое может привести к бесплодию и нарушениям развития у детей. В пяти из семи протестированных игрушек уровень токсина превышал допустимую норму в 250 раз.