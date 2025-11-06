Підроблені ляльки Labubu містять токсини, що викликають безпліддя – розслідування у Швеції

Шведські хімічні експерти виявили у підроблених ляльках Labubu небезпечну речовину діетилгексилфталат (DEHP), що може призвести до безпліддя та порушень розвитку у дітей. Про це йдеться у матеріалі шведського видання КЕМІ, пише УНН.

Згідно з даними Шведського агентства з хімічних речовин, у п’яти з семи протестованих іграшок рівень токсину перевищував допустиму норму у 250 разів. DEHP заборонений у ЄС із кінця 1990-х, оскільки негативно впливає на репродуктивну систему та розвиток плоду.

Проблема стосується саме піратських копій Labubu, які масово надходять із країн поза межами Євросоюзу. Через попит на популярні іграшки митна служба Швеції вже вилучила понад 5300 таких ляльок лише цьогоріч.

"Лабубу-ефект": китайський Pop Mart показав вибухове зростання прибутку та завоював США і Європу

Шведська митна рада серйозно ставиться до результатів аналізу, які показують, що піратські ляльки Labubu містять небезпечні речовини. Подумайте двічі, перш ніж купувати підозрілі піратські копії

Особливої небезпеки зазнають маленькі діти, адже при контакті чи ковтанні токсин може потрапляти в організм.

Крім того, Шведське агентство із захисту прав споживачів повідомило, що деякі підроблені Labubu не відповідають вимогам безпеки та легко розбиваються.

Якщо від іграшки відірвалася невелика деталь, це створить ризик задухи, якщо маленькі діти покладуть її до рота