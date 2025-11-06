Підроблені ляльки Labubu містять токсини, що викликають безпліддя – розслідування у Швеції

ukenru
14:11 • 4916 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 11024 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13524 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14539 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36335 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31703 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35537 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49305 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38546 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32330 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 18824 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 09:24 • 11922 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 09:36 • 10184 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18551 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16182 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 4894 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 8550 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16423 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18795 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36322 перегляди
Підроблені ляльки Labubu містять токсини, що викликають безпліддя – розслідування у Швеції

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Експерти виявили у підроблених ляльках Labubu небезпечну речовину діетилгексилфталат (DEHP), що може призвести до безпліддя та порушень розвитку у дітей. У п'яти з семи протестованих іграшок рівень токсину перевищував допустиму норму у 250 разів.

Підроблені ляльки Labubu містять токсини, що викликають безпліддя – розслідування у Швеції

Шведські хімічні експерти виявили у підроблених ляльках Labubu небезпечну речовину діетилгексилфталат (DEHP), що може призвести до безпліддя та порушень розвитку у дітей. Про це йдеться у матеріалі шведського видання КЕМІ, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними Шведського агентства з хімічних речовин, у п’яти з семи протестованих іграшок рівень токсину перевищував допустиму норму у 250 разів. DEHP заборонений у ЄС із кінця 1990-х, оскільки негативно впливає на репродуктивну систему та розвиток плоду.

Проблема стосується саме піратських копій Labubu, які масово надходять із країн поза межами Євросоюзу. Через попит на популярні іграшки митна служба Швеції вже вилучила понад 5300 таких ляльок лише цьогоріч.

"Лабубу-ефект": китайський Pop Mart показав вибухове зростання прибутку та завоював США і Європу19.08.25, 15:53 • 3861 перегляд

Шведська митна рада серйозно ставиться до результатів аналізу, які показують, що піратські ляльки Labubu містять небезпечні речовини. Подумайте двічі, перш ніж купувати підозрілі піратські копії 

– заявив Пер Хольгерссон, експерт із безпеки продукції Шведської митної ради.

Особливої небезпеки зазнають маленькі діти, адже при контакті чи ковтанні токсин може потрапляти в організм.

Крім того, Шведське агентство із захисту прав споживачів повідомило, що деякі підроблені Labubu не відповідають вимогам безпеки та легко розбиваються.

Якщо від іграшки відірвалася невелика деталь, це створить ризик задухи, якщо маленькі діти покладуть її до рота 

– наголосила Марлен Густавссон, експертка агентства.

Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25.09.25, 09:17 • 49331 перегляд

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
