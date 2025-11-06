Поддельные куклы Labubu содержат токсины, вызывающие бесплодие – расследование в Швеции

Шведские химические эксперты обнаружили в поддельных куклах Labubu опасное вещество диэтилгексилфталат (DEHP), которое может привести к бесплодию и нарушениям развития у детей. Об этом говорится в материале шведского издания КЕМИ, пишет УНН.

Согласно данным Шведского агентства по химическим веществам, в пяти из семи протестированных игрушек уровень токсина превышал допустимую норму в 250 раз. DEHP запрещен в ЕС с конца 1990-х, поскольку негативно влияет на репродуктивную систему и развитие плода.

Проблема касается именно пиратских копий Labubu, которые массово поступают из стран вне Евросоюза. Из-за спроса на популярные игрушки таможенная служба Швеции уже изъяла более 5300 таких кукол только в этом году.

Шведский таможенный совет серьезно относится к результатам анализа, которые показывают, что пиратские куклы Labubu содержат опасные вещества. Подумайте дважды, прежде чем покупать подозрительные пиратские копии

Особой опасности подвергаются маленькие дети, ведь при контакте или глотании токсин может попадать в организм.

Кроме того, Шведское агентство по защите прав потребителей сообщило, что некоторые поддельные Labubu не соответствуют требованиям безопасности и легко разбиваются.

Если от игрушки оторвалась небольшая деталь, это создаст риск удушья, если маленькие дети положат ее в рот