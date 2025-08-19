"Лабубу-эффект": китайский Pop Mart показал взрывной рост прибыли и завоевал США и Европу
Киев • УНН
Выручка Pop Mart выросла на 204% до 13,88 млрд юаней, чистая прибыль увеличилась на 396% до 4,7 млрд юаней. Игрушка Лабубу принесла компании почти 35% дохода, а продажи на западных рынках значительно выросли.
Китайский производитель коллекционных игрушек Pop Mart, известный благодаря популярности Лабубу, продемонстрировал стремительный финансовый рост. Компания увеличила выручку более чем в три раза и зафиксировала почти четырехкратный рост чистой прибыли, активно выходя на новые рынки. Об этом говорится в отчете компании, пишет УНН.
Детали
По итогам отчетного периода, выручка Pop Mart поднялась на 204% и достигла 13,88 млрд юаней ($1,93 млрд). Чистая прибыль выросла на рекордные 396% – до 4,7 млрд юаней (более $650 млн). Ключевым драйвером успеха стала игрушка Лабубу, которая принесла компании почти 35% общего дохода.
Особенно впечатляющую динамику зафиксировали на западных рынках. В Северной Америке выручка выросла на 1142%, что стало возможным благодаря быстрому расширению сети в США, где количество магазинов увеличилось до 41. В Европе компания показала рост в 730%, открыв уже 18 торговых точек.
Таким образом, Pop Mart не только укрепляет позиции в Китае, но и превращается в глобального игрока индустрии коллекционных игрушек, где "эффект Лабубу" становится ключевым фактором мирового успеха бренда.
