Эксклюзив
12:13 • 3684 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 5696 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 10062 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 13233 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 15875 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 60081 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 52716 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 68199 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 86993 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 65894 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Лабубу-эффект": китайский Pop Mart показал взрывной рост прибыли и завоевал США и Европу

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Выручка Pop Mart выросла на 204% до 13,88 млрд юаней, чистая прибыль увеличилась на 396% до 4,7 млрд юаней. Игрушка Лабубу принесла компании почти 35% дохода, а продажи на западных рынках значительно выросли.

"Лабубу-эффект": китайский Pop Mart показал взрывной рост прибыли и завоевал США и Европу

Китайский производитель коллекционных игрушек Pop Mart, известный благодаря популярности Лабубу, продемонстрировал стремительный финансовый рост. Компания увеличила выручку более чем в три раза и зафиксировала почти четырехкратный рост чистой прибыли, активно выходя на новые рынки. Об этом говорится в отчете компании, пишет УНН.

Детали

По итогам отчетного периода, выручка Pop Mart поднялась на 204% и достигла 13,88 млрд юаней ($1,93 млрд). Чистая прибыль выросла на рекордные 396% – до 4,7 млрд юаней (более $650 млн). Ключевым драйвером успеха стала игрушка Лабубу, которая принесла компании почти 35% общего дохода.

Особенно впечатляющую динамику зафиксировали на западных рынках. В Северной Америке выручка выросла на 1142%, что стало возможным благодаря быстрому расширению сети в США, где количество магазинов увеличилось до 41. В Европе компания показала рост в 730%, открыв уже 18 торговых точек.

Таким образом, Pop Mart не только укрепляет позиции в Китае, но и превращается в глобального игрока индустрии коллекционных игрушек, где "эффект Лабубу" становится ключевым фактором мирового успеха бренда.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
