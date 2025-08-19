$41.260.08
Ексклюзив
12:13 • 3844 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 5928 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 10164 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 13303 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 15933 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 60349 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 52870 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 68340 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 87132 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 66023 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
"Лабубу-ефект": китайський Pop Mart показав вибухове зростання прибутку та завоював США і Європу

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Виручка Pop Mart зросла на 204% до 13,88 млрд юанів, чистий прибуток збільшився на 396% до 4,7 млрд юанів. Іграшка Лабубу принесла компанії майже 35% доходу, а продажі на західних ринках значно зросли.

"Лабубу-ефект": китайський Pop Mart показав вибухове зростання прибутку та завоював США і Європу

Китайський виробник колекційних іграшок Pop Mart, відомий завдяки популярності Лабубу, продемонстрував стрімке фінансове зростання. Компанія збільшила виторг більш ніж утричі та зафіксувала майже чотириразове зростання чистого прибутку, активно виходячи на нові ринки. Про це йдеться у звіті компанії, пише УНН.

Деталі

За підсумками звітного періоду, виручка Pop Mart піднялася на 204% і досягла 13,88 млрд юанів ($1,93 млрд). Чистий прибуток зріс на рекордні 396% – до 4,7 млрд юанів (понад $650 млн). Ключовим драйвером успіху стала іграшка Лабубу, яка принесла компанії майже 35% загального доходу.

Особливо вражаючу динаміку зафіксували на західних ринках. У Північній Америці виторг зріс на 1142%, що стало можливим завдяки швидкому розширенню мережі в США, де кількість магазинів збільшилася до 41. У Європі компанія показала ріст у 730%, відкривши вже 18 торгових точок.

Таким чином, Pop Mart не лише зміцнює позиції в Китаї, а й перетворюється на глобального гравця індустрії колекційних іграшок, де "ефект Лабубу" стає ключовим чинником світового успіху бренду.

Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16.08.25, 06:37 • 87092 перегляди

Степан Гафтко

