"Лабубу-ефект": китайський Pop Mart показав вибухове зростання прибутку та завоював США і Європу
Київ • УНН
Виручка Pop Mart зросла на 204% до 13,88 млрд юанів, чистий прибуток збільшився на 396% до 4,7 млрд юанів. Іграшка Лабубу принесла компанії майже 35% доходу, а продажі на західних ринках значно зросли.
Китайський виробник колекційних іграшок Pop Mart, відомий завдяки популярності Лабубу, продемонстрував стрімке фінансове зростання. Компанія збільшила виторг більш ніж утричі та зафіксувала майже чотириразове зростання чистого прибутку, активно виходячи на нові ринки. Про це йдеться у звіті компанії, пише УНН.
Деталі
За підсумками звітного періоду, виручка Pop Mart піднялася на 204% і досягла 13,88 млрд юанів ($1,93 млрд). Чистий прибуток зріс на рекордні 396% – до 4,7 млрд юанів (понад $650 млн). Ключовим драйвером успіху стала іграшка Лабубу, яка принесла компанії майже 35% загального доходу.
Особливо вражаючу динаміку зафіксували на західних ринках. У Північній Америці виторг зріс на 1142%, що стало можливим завдяки швидкому розширенню мережі в США, де кількість магазинів збільшилася до 41. У Європі компанія показала ріст у 730%, відкривши вже 18 торгових точок.
Таким чином, Pop Mart не лише зміцнює позиції в Китаї, а й перетворюється на глобального гравця індустрії колекційних іграшок, де "ефект Лабубу" стає ключовим чинником світового успіху бренду.
