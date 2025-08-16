Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал

Найбільший марсіанський метеорит, проданий на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за рекордні 5,3 мільйона доларів, викликав суперечки щодо законності експорту та права власності на небесне каміння. Уряд Нігеру розпочав розслідування і призупинив експорт подібних метеоритів. Про це повідомляє Sciencealert, пише УНН.

Метеорит вагою 25 кг, знайдений у листопаді 2023 року в Сахарі, є найбільшим марсіанським зразком, коли-небудь виявленим на Землі. Sotheby’s стверджує, що камінь був експортований відповідно до міжнародних норм, проте влада Нігеру підозрює незаконну торгівлю дорогоцінним мінералом і вже призупинила всі поставки метеоритів до подальшого повідомлення.

Американський палеонтолог Пол Серено, який роками співпрацював із нігерійською владою, назвав продаж незаконним і підкреслив, що право на метеорит належить країні, де він впав.

Якби метеорит впав на приватну землю в США, власники могли б претендувати на нього. Але він впав у Нігері – і це слід поважати – наголосив Серено.

Експерти вказують, що закони щодо метеоритів різняться залежно від місця падіння. У США власник приватної землі має право на камінь, тоді як у Нігері метеорити вважаються частиною національної культурної спадщини та охороняються законом.

Французькі фахівці Матьє та Макс Гунелі підтверджують, що цей зразок слід віднести до рідкісних мінералогічних об’єктів, що підлягають охороні.

Продаж метеорита також піднімає етичні питання для науки: такі зразки мають важливу цінність для досліджень і не повинні ставати предметом приватної комерції. Тепер справа перебуває на розгляді, а світ очікує, чи буде встановлено законність рекордної угоди.

