Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал

23:06 • 33125 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 56198 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 33156 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 30736 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 31033 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 97245 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 158382 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 82956 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 148728 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56386 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Відрубав матері голову, а потім майже добу переховувався у лісах: на Хмельниччині затримали чоловіка
Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
"Холодний Яр" звільнив Грузьке та Веселе: роботи з кулеметами й артилерія знищили окупантів
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 158404 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 148747 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 252573 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
Fox News
The New York Times
Поїзд
The Guardian
Financial Times

Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Найбільший марсіанський метеорит, проданий на аукціоні Sotheby’s за $5,3 млн, викликав суперечки щодо законності експорту. Уряд Нігеру розпочав розслідування та призупинив експорт подібних метеоритів.

Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал

Найбільший марсіанський метеорит, проданий на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за рекордні 5,3 мільйона доларів, викликав суперечки щодо законності експорту та права власності на небесне каміння. Уряд Нігеру розпочав розслідування і призупинив експорт подібних метеоритів. Про це повідомляє Sciencealert, пише УНН.

Деталі

Метеорит вагою 25 кг, знайдений у листопаді 2023 року в Сахарі, є найбільшим марсіанським зразком, коли-небудь виявленим на Землі. Sotheby’s стверджує, що камінь був експортований відповідно до міжнародних норм, проте влада Нігеру підозрює незаконну торгівлю дорогоцінним мінералом і вже призупинила всі поставки метеоритів до подальшого повідомлення.

За кордон намагалися вивезти унікальні палеонтологічні цінності, яким біля 443 мільйонів років25.04.24, 10:42 • 63942 перегляди

Американський палеонтолог Пол Серено, який роками співпрацював із нігерійською владою, назвав продаж незаконним і підкреслив, що право на метеорит належить країні, де він впав.

Якби метеорит впав на приватну землю в США, власники могли б претендувати на нього. Але він впав у Нігері – і це слід поважати

 – наголосив Серено.

Експерти вказують, що закони щодо метеоритів різняться залежно від місця падіння. У США власник приватної землі має право на камінь, тоді як у Нігері метеорити вважаються частиною національної культурної спадщини та охороняються законом.

Французькі фахівці Матьє та Макс Гунелі підтверджують, що цей зразок слід віднести до рідкісних мінералогічних об’єктів, що підлягають охороні.

Від Бельгії до Китаю: нелегальна торгівля вугром приносить мільярди євро, але поліція поки проводить рейди03.08.25, 19:45 • 4645 переглядiв

Продаж метеорита також піднімає етичні питання для науки: такі зразки мають важливу цінність для досліджень і не повинні ставати предметом приватної комерції. Тепер справа перебуває на розгляді, а світ очікує, чи буде встановлено законність рекордної угоди.

Нагадаємо

У червні на торгах було виставлено масштабну колекцію одягу, взуття та аксесуарів принцеси Діани.

Ймовірне падіння метеориту зафіксовано в Україні. Очевидці повідомляють про спостереження на Рівненщині, Київщині та Волині.

Марсохід NASA Perseverance досяг вершини кратера Джезеро, подолавши 500-метровий підйом за 3,5 місяці. Звідти він розпочне нову наукову кампанію "Північне кільце" для дослідження геології Марса.

Ілон Маск хоче мати багато дітей, щоб підготувати людство до можливого апокаліпсису та колонізації Марса.

Дослідники знайшли сліди масивного підземного резервуару води на Марсі на глибині 11,5-20 км.

SpaceX, одна з найдорожчих компаній у світі, уникає федеральних податків на прибуток - NYT15.08.25, 15:11 • 4076 переглядiв

Степан Гафтко

