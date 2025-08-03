Від Бельгії до Китаю: нелегальна торгівля вугром приносить мільярди євро, але поліція поки проводить рейди

Міжнародне розслідування банди вугрової мафії виявило, що вугр виду Anguilla anguilla, занесений до Червоного списку, активно використовується у контрабанді по всьому світу, зокрема у Європі. При цьому один кілограм вугра навіть більше, ніж кілограм слонової кістки. Передає УНН із посиланням на Nieuwsblad.

Деталі

Незаконна торгівля вугром виду Anguilla anguillaцим - багатомільярдний бізнес. Міжнародне розслідування банди вугрової мафії розпочалося у Франції, але нразі слідчі провели рейди і у інших країнах ЄС, зокрема у Польщі та Іспанії.

Було виявлено зв’язки з азійськими посередниками, що базуються в Паризькому регіоні та організовували контрабанду через європейські аеропорти. Ці посередники також використовували аеропорт Завентем і таким чином потрапили під пильну увагу бельгійської митниці та поліції – повідомила прокуратура Галле-Вілворде (місто в Бельгії, в окрузі Галле-Вілворде, провінції Фламандський Брабант, Фламандського регіону).

Наразі відомо, що міжнародна банда нібито вивезла з ЄС майже 4 тонни скляних вугрів, починаючи з 2021 року.

Один із заарештованих підозрюваних є великим французьким переробником риби. Інша причетна компанія (Ibaitz) належить Хосе Антоніо Агірребаррена на прізвисько Тарзан, колишньому члену ЕТА (одна з найстаріших терористичних організацій Європи).

Нещодавно у Бельгії, до тюремного ув'язнення терміном до майже чотирьох років, засуджено 10 членів банди, що діяла в Бельгії. Серед учасників групи

шість малайзійців;

троє китайців;

бельгієць марокканського походження.

Напад на захист видів тварин, що має негайний вплив на здоров'я населення і навколишнє середовище, і навіть на весь світ". - стверджується у документах суду Брюсселя.

Довідка

Вугра виду Anguilla anguilla, також відомий як європейський вугор.

Це вид, що знаходиться під загрозою зникнення. Експорт Anguilla anguilla суворо заборонено. Жоден європейський вугор, живий чи мертвий, у молодій (скляний вугор) чи дорослій (вугор) стадії, не може залишати Європейський Союз.



Серед прикладів виявленої незаконної діяльності

24 лютого 2023 року в аеропорту "Завентем" біля виходу на посадку на рейс до Дохи стався скандал. Шістьох чоловіків, готових до посадки, вивели з черги. Митниця визнала їхній зареєстрований багаж підозрілим: вісімнадцять однакових валіз, усі з надмірною вагою, хоча й акуратно оплачені.

Загальний вміст: 140 кілограмів крихітних прозорих рибок. Їх запакували в пластикові пакети з киснем і охолодили пляшками з льодом, щоб сповільнити їхні життєві функції, щоб вони могли довше залишатися живими. - пише Nieuwsblad.

Зазначається, що Доха була лише зупинкою; вугрі ще мали дістатися живими до Куала-Лумпура (Малайзія).

Рейд поліції у антверпенському парку Спур-Норд виявив 150 кілограмів, або близько півмільйона риб.

Довжина однієї риби - близько 7 сантиметрів, а вага - близько 0,3 грама.

Бухгалтерія показує, що щонайменше 10 контрабандних рейсів залишили Бельгію з 42 кур'єрами і 878 кілограмами скляних вугрів - так званих бебі-вугрів - вартістю 1,7 мільйона євро.

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