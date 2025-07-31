23 мільйони збитків і контрабанда деревини: на Житомирщині оголосили підозри посадовцям - прокуратура
Київ • УНН
Спеціальна екологічна прокуратура викрила масштабні екологічні та економічні злочини у лісовій сфері Житомирщини. Збитки державі склали майже 23 млн грн, трьом фігурантам оголошено підозри.
Спеціальна екологічна прокуратура викрила схеми незаконних порубок, контрабанди та службової недбалості у лісовій сфері Житомирщини. Масштабні екологічні та економічні злочини призвели до майже 23 млн грн збитків для держави. Трьом фігурантам оголошено підозри, одна справа вже в суді. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
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Розслідування проводилося Спеціалізованою екологічною прокуратурою спільно з СБУ, Нацполіцією, ДБР та ДСР.
Серед підозрюваних - керівники державних, комунальних і приватних підприємств.
Зокрема:
- посадовиця ДП "Грозинське" організувала незаконні вирубки в охоронюваних лісах, що спричинило збитки на 14,6 млн грн;
- майстер лісу з філії "Столичний лісовий офіс" ДП
"Ліси України" через службову недбалість допустив самовільну рубку 286 дерев на суму 2,4 млн грн;
- керівник приватного підприємства використав підроблені документи для незаконного експорту заборонених пиломатеріалів на понад 5 млн грн.
Окремо прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно керівника полігону твердих побутових відходів Житомирської міськради. Його звинувачують у забрудненні лісових земель, що завдало шкоди на 840 тисяч гривень.
Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема ч. 3 ст. 201-1 (контрабанда), ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка лісу), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів).
Злочинні схеми та мільйонні збитки у держпідприємстві "Ліси України": Кравченко заявив, що за останні тижні оголошено понад 40 підозр30.07.25, 18:37 • 2928 переглядiв