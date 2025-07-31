23 мільйони збитків і контрабанда деревини: на Житомирщині оголосили підозри посадовцям - прокуратура

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 6166 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
04:00 • 17658 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 103383 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 149314 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 85291 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:50 • 86722 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 85768 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 131179 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 55429 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 78261 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву30 липня, 22:54 • 68181 перегляди
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети31 липня, 01:49 • 25716 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи03:22 • 26768 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:50 • 21026 перегляди
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС06:16 • 15340 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 103386 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 149317 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 121107 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 140236 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 183322 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Канада
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 88293 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 152538 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 211331 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 258698 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 191200 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Truth Social
Крилата ракета
Boeing 737 MAX
Іскандер (ОТРК)

23 мільйони збитків і контрабанда деревини: на Житомирщині оголосили підозри посадовцям - прокуратура

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Спеціальна екологічна прокуратура викрила масштабні екологічні та економічні злочини у лісовій сфері Житомирщини. Збитки державі склали майже 23 млн грн, трьом фігурантам оголошено підозри.

23 мільйони збитків і контрабанда деревини: на Житомирщині оголосили підозри посадовцям - прокуратура

Спеціальна екологічна прокуратура викрила схеми незаконних порубок, контрабанди та службової недбалості у лісовій сфері Житомирщини. Масштабні екологічні та економічні злочини призвели до майже 23 млн грн збитків для держави. Трьом фігурантам оголошено підозри, одна справа вже в суді. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Розслідування проводилося Спеціалізованою екологічною прокуратурою спільно з СБУ, Нацполіцією, ДБР та ДСР.

Серед підозрюваних - керівники державних, комунальних і приватних підприємств.

Зокрема:

  • посадовиця ДП "Грозинське" організувала незаконні вирубки в охоронюваних лісах, що спричинило збитки на 14,6 млн грн;
    • майстер лісу з філії "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України" через службову недбалість допустив самовільну рубку 286 дерев на суму 2,4 млн грн;
      • керівник приватного підприємства використав підроблені документи для незаконного експорту заборонених пиломатеріалів на понад 5 млн грн.

        Окремо прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно керівника полігону твердих побутових відходів Житомирської міськради. Його звинувачують у забрудненні лісових земель, що завдало шкоди на 840 тисяч гривень.

        Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема ч. 3 ст. 201-1 (контрабанда), ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка лісу), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів).

        Злочинні схеми та мільйонні збитки у держпідприємстві "Ліси України": Кравченко заявив, що за останні тижні оголошено понад 40 підозр30.07.25, 18:37 • 2928 переглядiв

        Лілія Подоляк

        СуспільствоКримінал та НП
        Національна поліція України
        Житомирська область
        Служба безпеки України