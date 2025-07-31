23 миллиона убытков и контрабанда древесины: на Житомирщине объявили подозрения должностным лицам - прокуратура

Специальная экологическая прокуратура разоблачила схемы незаконных вырубок, контрабанды и служебной халатности в лесной сфере Житомирщины. Масштабные экологические и экономические преступления привели к почти 23 млн грн убытков для государства. Трем фигурантам объявлены подозрения, одно дело уже в суде. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Расследование проводилось Специализированной экологической прокуратурой совместно с СБУ, Нацполицией, ГБР и ДСР.

Среди подозреваемых - руководители государственных, коммунальных и частных предприятий.

В частности:

должностное лицо ГП "Грозинское" организовало незаконные вырубки в охраняемых лесах, что повлекло ущерб на 14,6 млн грн;

мастер леса из филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" из-за служебной халатности допустил самовольную рубку 286 деревьев на сумму 2,4 млн грн;

руководитель частного предприятия использовал поддельные документы для незаконного экспорта запрещенных пиломатериалов на более 5 млн грн.

Отдельно прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении руководителя полигона твердых бытовых отходов Житомирского горсовета. Его обвиняют в загрязнении лесных земель, что нанесло ущерб на 840 тысяч гривен.

Действия фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности ч. 3 ст. 201-1 (контрабанда), ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка леса), ч. 4 ст. 358 (подделка документов).

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