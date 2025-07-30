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Преступные схемы и миллионные убытки в госпредприятии "Леса Украины": Кравченко заявил, что за последние недели объявлено более 40 подозрений

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Офис Генпрокурора выявил коррупционные действия и незаконные рубки в ГП "Леса Украины" на более чем 167 млн грн. Дополнительно выявлены необоснованные активы должностных лиц на почти 140 млн грн.

Преступные схемы и миллионные убытки в госпредприятии "Леса Украины": Кравченко заявил, что за последние недели объявлено более 40 подозрений

Офис Генерального прокурора осуществляет масштабное противодействие экологическим преступлениям в государственной лесной отрасли. Только за последние недели зафиксировано более 167 млн грн ущерба, нанесенного из-за коррупционных действий, незаконных рубок и злоупотреблений в системе ГП "Леса Украины". Отдельно еще почти 140 млн грн составляет стоимость необоснованных активов, незадекларированного имущества и признаков незаконного обогащения должностных лиц лесной отрасли, передает УНН со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко и Офис Генпрокурора, передает УНН.

167 миллионов убытков из-за незаконной вырубки деревьев. Еще почти 140 миллионов — необоснованные активы. Более 40 подозрений за последние недели. Это — результат системной коррупции, служебной халатности и откровенного обогащения за счет природных ресурсов 

- сообщил Кравченко.

Детали

По словам Генпрокурора, сегодня прокуроры Специализированной экологической прокуратуры сообщили о более чем 20 подозрениях. Самое крупное и дерзкое дело — схема работников ГП "Леса Украины" и ГП "ЛИАЦ". Проведено 50 обысков. Подозрения получили 8 работников "ЛИАЦ" и 5 – "Леса Украины". Задержаны организатор и 3 участника преступной организации.

Кроме того, Кравченко раскрыл суть схемы.

Работник ГП "ЛИАЦ" по запросу служащих ГП "Леса Украины" изменял информацию в "Единой государственной системе электронного учета древесины":

– удалял документы о происхождении древесины,

– занижал ее объем,

– изменял класс качества.

За 2021–2024 годы сделано более 10 000 таких изменений.

Стоимость "услуг" – от 5 до 30 тыс грн. Задокументировано получение более 10 млн грн неправомерной выгоды. Больше всего нарушений — в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях 

- написал Генпрокурор.

Он подчеркнул, что благодаря действиям прокуроров уже уменьшен теневой оборот древесины.

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Добавим

В целом только за последние недели экологическая прокуратура:

– объявила более 40 подозрений,

– из них 21 — работникам ГП "Леса Украины",

– 2 человека арестованы.

Избраны меры пресечения:

– Генеральному директору ГП "Леса Украины" (незаконное обогащение);

– Бывшему директору Костопольского лесхоза (обогащение и недостоверное декларирование имущества).

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Подозрения получили:

– директор и инженер "Турийского лесного хозяйства" — незаконная порубка 409 деревьев;

– лесничий Свидовецкого лесничества — вырубка в заповедном фонде;

– директор ГП "Днепровское лесное хозяйство" — бездействие, приведшее к уничтожению леса в ландшафтном парке;

– служащая ГП "Грозинское" и руководитель ООО — организация незаконной вырубки на Житомирщине;

– четверо директоров лесхозов на Львовщине — выдали незаконные лесорубочные билеты на более 9 500 деревьев;

– лесничий Лазещинского лесничества — способствовал незаконной вырубке почти 3 400 деревьев.

Кравченко добавил, что в 2025 году органы прокуратуры уже подали более 300 исков на возвращение 7 511 гектаров леса. Сумма ущерба — 351 млн грн. Государству уже возвращено 175 гектаров.

Как видно из результатов работы — к масштабным злоупотреблениям причастны те, кто должен был бы защищать лес и отвечать за его сохранение. Мы принципиально реагируем на каждое злоупотребление. И работаем дальше. Без пауз и компромиссов 

- резюмировал Генпрокурор.

Антонина Туманова

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