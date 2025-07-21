Не только НАБУ: Генпрокурор сообщил о следственных действиях в ГП "Леса Украины"

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что кроме Национального антикоррупционного бюро процессуальные действия также сегодня продолжаются в ГП "Леса Украины", передает УНН.

Относительно обысков и других действий в НАБУ – Генпрокурор отметил, что они еще продолжаются, а потому пока он не может это комментировать. Вся информация будет сообщаться на официальных ресурсах ведомства.

Относительно обысков и других действий, еще проводятся следственные и процессуальные действия. На эту минуту не могу ничего комментировать. Следите за официальными сетями Офиса Генерального прокурора - сообщил Кравченко.

В то же время, НАБУ не единственный орган, куда сегодня наведались со следственными действиями.

"Кроме этого дела, также сегодня мы проводим следственные и процессуальные действия в ГП "Леса Украины", - добавил Кравченко.

Экс-главу филиала "Лесов Украины" подозревают в незаконном обогащении на 44 млн грн

Напомним

Недавно работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Центрального лесного офиса ГП "Леса Украины".

Как отмечается, в ходе расследования были установлены факты незаконного обогащения и недекларирования активов на общую сумму более 38 млн грн.

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