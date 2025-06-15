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Экс-главу филиала "Лесов Украины" подозревают в незаконном обогащении на 44 млн грн

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Бывший директор филиала Костопольское лесхоза подозревается в незаконном обогащении на более 44,3 млн грн. Также он вносил недостоверные данные в декларацию.

Экс-главу филиала "Лесов Украины" подозревают в незаконном обогащении на 44 млн грн

Бывшего директора филиала Костопольское лесное хозяйство ГП "Леса Украины" подозревают в незаконном обогащении на более 44,3 млн грн и внесении недостоверных данных в декларацию. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований (ГБР), передает УНН.

Детали

По версии следствия, в течение 2022-2023 годов должностное лицо приобрело активы, законность происхождения которых не подтверждена.

В ходе следственных действий по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты наличные средства: 650 тыс. 200 долларов США, 481 тыс. 625 евро и 500 тыс. гривен

- говорится в заметке ГБР.

Чтобы легализовать эти активы, он предоставил документы о якобы передаче ему средств на ответственное хранение гражданином Украины. Однако следствие установило, что это лицо с 2022 года не находится на территории Украины, не имеет подтвержденных доходов, а также не имеет никаких связей с подозреваемым.

В 2022 году фигурант приобрел новый автомобиль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic стоимостью 4,7 млн грн, на который оформил фиктивный договор дарения, поскольку его доходы и доходы его семьи были недостаточными для такой покупки. Согласно документу, деньги ему якобы подарила мать - пенсионерка 1940 года рождения. Мало того, мать получает только пенсию, а еще оформила субсидию

- сообщили в Государственном бюро расследований.

Также бывший руководитель внес в декларацию неправдивую информацию о подарке в 4 млн грн, не задекларировал остатки средств на банковских счетах, наличные и неправдиво указал источник происхождения активов, полученных якобы по договору хранения.

Отмечается, что ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении и внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию (ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет

- добавили в ГБР.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним

Экс-чиновник не подтвердил законность 14 участков на Киевщине, квартиры, авто и облигаций. Во время обыска нашли оружие, ему грозит до 10 лет.

Руководителю АМКУ Кириленко сообщили о новом подозрении05.06.25, 11:18 • 1968 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Украина
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