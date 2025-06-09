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Привласнив понад 12 млн грн: екс-керівника управління військової логістики підозрюють у безпідставному набутті активів

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Екс-посадовець не підтвердив законність 14 ділянок на Київщині, квартири, авто та облігацій. Під час обшуку знайшли зброю, йому загрожує до 10 років.

Привласнив понад 12 млн грн: екс-керівника управління військової логістики підозрюють у безпідставному набутті активів

Колишній посадовець не зміг підтвердити законність  набуття 14 земельних ділянок на Київщині, а також квартири, автомобілей та облігацій внутрішньої державної позики.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Деталі

Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн.

- ідеться у дописі.

Екс-керівник не зміг підтвердити набуття низки активів, але тако, під час обшуку за місцем проживання, у фігуранта виявили зброю та боєприпаси. Він зберігав їх без передбаченого законом дозволу.

Щодо безпідставно, за даними слідства, набутого майна, вказується наступне:

  • 14 земельних ділянок у Київській області;
    • квартира;
      • автомобілі (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON);
        • облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України;

          Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). 

          Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

          - інформує ДБР.

          Нагадаємо

          ДБР підтвердило, що розслідує справу за фактом можливого зловживання службовим становищем директором юридичного департаменту Національного банку України.

          Апеляційна палата ВАКС залишила під арештом активи ексдепутата Комарницького. Це майно, корпоративні права, гроші та автомобілі.

          Правоохоронці та уповноважені органи мають провести справжній аудит діяльності громадських активістів, які реалізують лобістські проєкти, вважає політичний експерт Олег Постернак.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

          Кримінал та НП
          Київська область
          Міністерство фінансів України
          Національний банк України
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