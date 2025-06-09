Привласнив понад 12 млн грн: екс-керівника управління військової логістики підозрюють у безпідставному набутті активів

Колишній посадовець не зміг підтвердити законність набуття 14 земельних ділянок на Київщині, а також квартири, автомобілей та облігацій внутрішньої державної позики.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн.

Екс-керівник не зміг підтвердити набуття низки активів, але тако, під час обшуку за місцем проживання, у фігуранта виявили зброю та боєприпаси. Він зберігав їх без передбаченого законом дозволу.

Щодо безпідставно, за даними слідства, набутого майна, вказується наступне:

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.