Привласнив понад 12 млн грн: екс-керівника управління військової логістики підозрюють у безпідставному набутті активів
Київ • УНН
Екс-посадовець не підтвердив законність 14 ділянок на Київщині, квартири, авто та облігацій. Під час обшуку знайшли зброю, йому загрожує до 10 років.
Колишній посадовець не зміг підтвердити законність набуття 14 земельних ділянок на Київщині, а також квартири, автомобілей та облігацій внутрішньої державної позики.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Деталі
Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн.
Екс-керівник не зміг підтвердити набуття низки активів, але тако, під час обшуку за місцем проживання, у фігуранта виявили зброю та боєприпаси. Він зберігав їх без передбаченого законом дозволу.
Щодо безпідставно, за даними слідства, набутого майна, вказується наступне:
- 14 земельних ділянок у Київській області;
- квартира;
- автомобілі (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON);
- облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України;
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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