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Присвоил более 12 млн грн: экс-руководителя управления военной логистики подозревают в безосновательном приобретении активов

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Экс-чиновник не подтвердил законность 14 участков в Киевской области, квартиры, авто и облигаций. Во время обыска нашли оружие, ему грозит до 10 лет.

Присвоил более 12 млн грн: экс-руководителя управления военной логистики подозревают в безосновательном приобретении активов

Бывший чиновник не смог подтвердить законность приобретения 14 земельных участков в Киевской области, а также квартиры, автомобилей и облигаций внутреннего государственного займа.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали

Сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины в незаконном обогащении более чем на 12 млн грн.

- говорится в сообщении.

Экс-руководитель не смог подтвердить приобретение ряда активов, но тако, во время обыска по месту жительства, у фигуранта обнаружили оружие и боеприпасы. Он хранил их без предусмотренного законом разрешения.

Относительно безосновательно, по данным следствия, приобретенного имущества, указывается следующее:

  • 14 земельных участков в Киевской области;
    • квартира;
      • автомобили (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON);
        • облигации внутреннего государственного займа, эмитированные Министерством финансов Украины;

          Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). 

          Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

          - информирует ГБР.

          Напомним

          ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.

          Апелляционная палата ВАКС оставила под арестом активы экс-депутата Комарницкого. Это имущество, корпоративные права, деньги и автомобили.

          Правоохранители и уполномоченные органы должны провести настоящий аудит деятельности общественных активистов, реализующих лоббистские проекты, считает политический эксперт Олег Постернак.

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

          Криминал и ЧП
          Киевская область
          Министерство финансов Украины
          Национальный банк Украины
          Вооруженные силы Украины
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