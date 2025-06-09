Присвоил более 12 млн грн: экс-руководителя управления военной логистики подозревают в безосновательном приобретении активов

Бывший чиновник не смог подтвердить законность приобретения 14 земельных участков в Киевской области, а также квартиры, автомобилей и облигаций внутреннего государственного займа.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины в незаконном обогащении более чем на 12 млн грн.

Экс-руководитель не смог подтвердить приобретение ряда активов, но тако, во время обыска по месту жительства, у фигуранта обнаружили оружие и боеприпасы. Он хранил их без предусмотренного законом разрешения.

Относительно безосновательно, по данным следствия, приобретенного имущества, указывается следующее:

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.