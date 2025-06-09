Присвоил более 12 млн грн: экс-руководителя управления военной логистики подозревают в безосновательном приобретении активов
Киев • УНН
Экс-чиновник не подтвердил законность 14 участков в Киевской области, квартиры, авто и облигаций. Во время обыска нашли оружие, ему грозит до 10 лет.
Бывший чиновник не смог подтвердить законность приобретения 14 земельных участков в Киевской области, а также квартиры, автомобилей и облигаций внутреннего государственного займа.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Детали
Сотрудники ГБР во взаимодействии с НАПК сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из центральных управлений Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины в незаконном обогащении более чем на 12 млн грн.
Экс-руководитель не смог подтвердить приобретение ряда активов, но тако, во время обыска по месту жительства, у фигуранта обнаружили оружие и боеприпасы. Он хранил их без предусмотренного законом разрешения.
Относительно безосновательно, по данным следствия, приобретенного имущества, указывается следующее:
- 14 земельных участков в Киевской области;
- квартира;
- автомобили (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON);
- облигации внутреннего государственного займа, эмитированные Министерством финансов Украины;
Бывшему чиновнику сообщено о подозрении по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним
ГБР подтвердило, что расследует дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директором юридического департамента Национального банка Украины.
Апелляционная палата ВАКС оставила под арестом активы экс-депутата Комарницкого. Это имущество, корпоративные права, деньги и автомобили.
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