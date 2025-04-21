Суд залишив під арештом майно ексдепутата Комарницького

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під арештом активи ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького, його дружини Ірини та його водія у справі щодо заволодіння землею в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

Деталі

Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги адвоката, а ухвалу судді ВАКС від 12 лютого 2025 року - без змін.

Таким чином, майно Комарницького, його дружини та його водія залишається під арештом, йдеться про:

рухоме та нерухоме майно;

корпоративні права у ТОВ «Центр розвитку економіки і права» та ПрАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування»;

гроші у будь-якій валюті готівкою та гроші у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, цінні папери, що знаходяться на рахунках, відкритих, на ім'я Комарницького в АТ «Сенс Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комінбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», а також кошти в «Сенс Банку», які належать дружині Комарницького;

автівки - Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon XL, Mercedes-Benz GLE 53 AMG.

Доповнення

У лютому САП та НАБУ провели обшуки у фігурантів справи про земельну корупцію в Київській міськраді. У банківських скриньках було виявлено понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Було викрито злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн. У справі НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького.

Деталі про справу випливли з плівок, опублікованих журналістами-розслідувачами, після чого її і почали називати відповідно.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення низки столичних посадовців у справі щодо земельних оборудок.