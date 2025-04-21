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Суд залишив під арештом майно ексдепутата Комарницького

Київ • УНН

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Апеляційна палата ВАКС залишила під арештом активи ексдепутата Комарницького. Це майно, корпоративні права, гроші та автомобілі.

Суд залишив під арештом майно ексдепутата Комарницького

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під арештом активи ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького, його дружини Ірини та його водія у справі щодо заволодіння землею в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

Деталі

Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги адвоката, а ухвалу судді ВАКС від 12 лютого 2025 року - без змін.

Таким чином, майно Комарницького, його дружини та його водія залишається під арештом, йдеться про:

  • рухоме та нерухоме майно;
    • корпоративні права у ТОВ «Центр розвитку економіки і права» та ПрАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування»;
      • гроші у будь-якій валюті готівкою та гроші у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, цінні папери, що знаходяться на рахунках, відкритих, на ім'я Комарницького в АТ «Сенс Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Комінбанк», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», а також кошти в «Сенс Банку», які належать дружині Комарницького;
        • автівки -  Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon XL, Mercedes-Benz GLE 53 AMG.

          Доповнення

          У лютому САП та НАБУ провели обшуки у фігурантів справи про земельну корупцію в Київській міськраді. У банківських скриньках було виявлено понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

          Було викрито злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн. У справі НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького.

          Деталі про справу випливли з плівок, опублікованих журналістами-розслідувачами, після чого її і почали називати відповідно.

          Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення низки столичних посадовців у справі щодо земельних оборудок.

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

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