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Справа "плівок Комарницького": стало відомо про чергові звільнення

Київ • УНН

 • 9508 перегляди

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення низки посадовців у справі земельних оборудок. Серед звільнених є заступники голови КМДА та директори комунальних підприємств.

Справа "плівок Комарницького": стало відомо про чергові звільнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення ще низки столичних посадовців у справі щодо земельних оборудок, пише УНН.

Деталі

"Щодо резонансної теми - розслідувань у земельній сфері столиці", - вказав Кличко у Telegram і повідомив про звільнення.

Він нагадав, що зі своїх посад в КМДА звільнені: 

  • заступник голови КМДА Петро Оленич;
    • заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта;
      • заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов;
        • депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв звільнений з посади директора КП «Інженерний центр». Також фракція партії «УДАР» розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради (оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні).

          Про звільнення цих чотирьох посадовців Кличко уже повідомляв раніше. Водночас він назвав нові 4 імені звільнених чиновників.

          З його слів, звільнені також і наступні посадовці:

          • директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський;
            • директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій;
              • заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина;
                • директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Як тільки вийде - буде звільнений, вказав мер Києва.

                  "Щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні. У них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А у Володимира Бондаренка - статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я - як міський голова", - вказав Кличко.

                  Контекст

                  6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.

                  НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн. Також НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі.

                  7 лютого Вищий антикорупційний суд відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень. Згодом за заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича, який є фігурантом справи щодо столичної землі, внесли заставу.

                  Деталі про справу випливли з плівок, опублікованих журналістами-розслідувачами, після чого її і почали називати відповідно.

                  Юлія Шрамко

                  Юлія Шрамко

                  ПолітикаКиїв
                  Віталій Кличко
                  Київ
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