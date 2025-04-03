Справа "плівок Комарницького": стало відомо про чергові звільнення
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення низки посадовців у справі земельних оборудок. Серед звільнених є заступники голови КМДА та директори комунальних підприємств.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення ще низки столичних посадовців у справі щодо земельних оборудок, пише УНН.
Деталі
"Щодо резонансної теми - розслідувань у земельній сфері столиці", - вказав Кличко у Telegram і повідомив про звільнення.
Він нагадав, що зі своїх посад в КМДА звільнені:
- заступник голови КМДА Петро Оленич;
- заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта;
- заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов;
- депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв звільнений з посади директора КП «Інженерний центр». Також фракція партії «УДАР» розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради (оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні).
Про звільнення цих чотирьох посадовців Кличко уже повідомляв раніше. Водночас він назвав нові 4 імені звільнених чиновників.
З його слів, звільнені також і наступні посадовці:
- директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський;
- директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій;
- заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина;
- директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Як тільки вийде - буде звільнений, вказав мер Києва.
"Щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні. У них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А у Володимира Бондаренка - статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я - як міський голова", - вказав Кличко.
Контекст
6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.
НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн. Також НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київради Дениса Комарницького у справі.
7 лютого Вищий антикорупційний суд відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень. Згодом за заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича, який є фігурантом справи щодо столичної землі, внесли заставу.
Деталі про справу випливли з плівок, опублікованих журналістами-розслідувачами, після чого її і почали називати відповідно.