Справа "плівок Комарницького": Кличко заявив про звільнення кількох фігурантів та анонсував нові відставки

Звільнено низку київських посадовців, які фігурують у справі НАБУ "Чисте місто" щодо земельної корупції в Київраді. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

"Щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці. Хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству", - написав Кличко.

Мер повідомив, що зі своїх посад в КМДА звільнені:

⦁ заступник голови КМДА Петро Оленич;

⦁ заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта;

⦁ заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа;

⦁ депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр". Також фракція партії "УДАР" відкликає його з депутатів Київради.

Кличко заявляє, що будуть звільнені й наступні посадовці:

⦁ директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський;

⦁ директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій;

⦁ директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний;

⦁ заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Що стосується комунального обʼєднання "Київзеленбуд", то за словами мер будуть звільнені:

⦁ генеральний директор підприємства Юрій Бахмат;

⦁ перший заступник генерального директора "Київзеленбуду" Олексій Лукаш;

⦁ заступник начальника управління капітальних вкладень Комунального обʼєднання Олександр Гора.

"Перевірки в різних департаментах тривають і це будуть не останні звільнення заради очищення. У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах. Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані", - написав Кличко.

За його словами, також уже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві.

"Щодо останнього ми підготували звернення до парламенту. Щоб Верховна рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об'єктів майна, розташованих на них. Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА", - повідомив мер.

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Контекст

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.

7 лютого Вищий антикорупційний суд відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень.

Згодом за заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича, який є фігурантом справи щодо столичної землі, внесли заставу.