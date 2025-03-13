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Дело "пленок Комарницкого": Кличко заявил об увольнении нескольких фигурантов и анонсировал новые отставки

Киев • УНН

 • 30283 просмотра

Кличко заявил об увольнении ряда чиновников КГГА, причастных к земельной коррупции в Киевраде. Также мэр анонсировал дальнейшие проверки и реорганизацию в градостроительной сфере.

Дело "пленок Комарницкого": Кличко заявил об увольнении нескольких фигурантов и анонсировал новые отставки

Уволен ряд киевских чиновников, фигурирующих в деле НАБУ "Чистый город" о земельной коррупции в Киевсовете. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

"Что касается последних резонансных новостей, касающихся в частности земельной сферы столицы. Хочу отметить, что город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и способствует следствию", - написал Кличко.

Мэр сообщил, что со своих должностей в КГГА уволены:

⦁ заместитель председателя КГГА Петр Оленич;

⦁ заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта;

⦁ заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов процедурно уволен будет с завтрашнего числа;

⦁ депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об увольнении с должности директора КП "Инженерный центр". Также фракция партии "УДАР" отзывает его из депутатов Киевсовета.

Кличко заявляет, что будут уволены и следующие чиновники:

⦁ директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский;

⦁ директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий;

⦁ директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Житлоинвест" Виктор Погребной;

⦁ заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.

Что касается коммунального объединения "Киевзеленстрой", то по словам мэра будут уволены:

⦁ генеральный директор предприятия Юрий Бахмат;

⦁ первый заместитель генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Лукаш;

⦁ заместитель начальника управления капитальных вложений Коммунального объединения Александр Гора.

"Проверки в разных департаментах продолжаются и это будут не последние увольнения ради очистки. В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация. И не только в этих сферах. Я дал поручение проверить документы по земельным участкам, о которых говорится в расследовании НАБУ. И к правомерности отвода которых возникают вопросы. По результатам проверки там, где есть нарушения, землеотводы будут отменены", - написал Кличко.

По его словам, также уже готовится пакет решений, чтобы исключить подобные злоупотребления в дальнейшем. Это касается и процедур, чтобы закрыть лазейки в законодательстве.

"Что касается последнего мы подготовили обращение в парламент. Чтобы Верховная рада надлежащим образом урегулировала в законе соотношение площади земельных участков и объектов имущества, расположенных на них. Готовятся решения и по реорганизации структурных подразделений КГГА", - сообщил мэр.

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого10.02.25, 14:39 • 104660 просмотров

Контекст

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу депутата, члена постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, подозреваемого в деле о завладении столичной землей.

7 февраля Высший антикоррупционный суд отправил на два месяца под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен.

Впоследствии за заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Оленича, который является фигурантом дела о столичной земле, внесли залог.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКиевКриминал и ЧП
Киевский городской совет
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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Виталий Кличко
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