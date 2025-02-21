Земельна корупція: за заступника голови КМДА Оленича внесли заставу

За заступника голови КМДА Петра Оленича внесли заставу у розмірі 15 мільйонів гривень. Він був затриманий НАБУ у справі про незаконне виведення столичної землі через фіктивні споруди.

За заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Оленича, який є фігурантом справи щодо столичної землі, внесли заставу, передає УНН. За заступника голови КМДА, якому раніше слідчий суддя визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави, внесли заставу у повному обсязі, визначеному в ухвалі слідчого судді - повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис. За даними джерел, мова йде про Петра Оленича. Доповнення 6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції. НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн гривень. Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею. 7 лютого Вищий антикорупційний суд відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень.