Земельна корупція: заступника голови КМДА Оленича відправили під варту

Вищий антикорупційний суд відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень, передає УНН.

Клопотання Національного антикорупційного бюро задовольнити частково. Застосувати до Оленича Петра Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 15 млн гривень - сказав суддя.

Доповнення

Вчора, 6 лютого, НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.

НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.