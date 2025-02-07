Земельна корупція: заступника голови КМДА Оленича відправили під варту
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Петра Оленича - два місяці під вартою. Альтернативою є застава у розмірі 15 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд відправив на два місяці під варту заступника голови КМДА Петра Оленича, а як альтернативу визначив заставу у 15 мільйонів гривень, передає УНН.
Клопотання Національного антикорупційного бюро задовольнити частково. Застосувати до Оленича Петра Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 15 млн гривень
Доповнення
Вчора, 6 лютого, НАБУ та САП провели масштабну операцію під назвою "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла в Київській міській раді та була причетна до земельної корупції.
НАБУ викрило злочинну організацію в Київській міській раді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Затримано 7 осіб, серед яких високопосадовці та депутати, запобігли розкраданню ділянок вартістю 83,7 млн грн.
Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата, члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.