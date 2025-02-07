Земельная коррупция: заместителя главы КГГА Оленича отправили под стражу

Высший антикоррупционный суд отправил на два месяца под стражу заместителя главы КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен, сообщает УНН.

Ходатайство Национального антикоррупционного бюро удовлетворить частично. Применить к Оленичу Петру Сергеевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Определить подозреваемому залог в размере 15 млн гривен - сказал судья.

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Вчера, 6 февраля, НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвращено хищение участков стоимостью 83,7 млн грн.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу депутата, члена постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, подозреваемого в деле о завладении столичной землей.