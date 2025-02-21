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Земельная коррупция: за замглавы КГГА Оленича внесли залог

Земельная коррупция: за замглавы КГГА Оленича внесли залог

Киев  •  УНН

 • 1443 просмотра

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За заместителя председателя КГГА Петра Оленича внесли залог в размере 15 миллионов гривен. Он был задержан НАБУ по делу о незаконном выводе столичной земли через фиктивные постройки.

За заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Оленича, который является фигурантом дела по столичной земле, внесли залог, передает УНН.

За заместителя председателя КГГА, которому ранее следственный судья определил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, внесли залог в полном объеме, определенном в определении следственного судьи 

- сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

По данным источников, речь идет о Петре Олениче.

Дополнение

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием «Чистый город», направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу депутата, члена постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, подозреваемого по делу о завладении столичной землей.

7 февраля Высший антикоррупционный суд отправил на два месяца под стражу замглавы КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

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