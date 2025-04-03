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Дело "пленок Комарницкого": стало известно об очередных увольнениях

Киев • УНН

 • 9416 просмотра

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении ряда должностных лиц по делу о земельных схемах. Среди уволенных – заместители председателя КГГА и директора коммунальных предприятий.

Дело "пленок Комарницкого": стало известно об очередных увольнениях

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении еще ряда столичных чиновников по делу о земельных схемах, пишет УНН.

Детали

"Относительно резонансной темы - расследований в земельной сфере столицы", - указал Кличко в Telegram и сообщил об увольнении.

Он напомнил, что со своих должностей в КГГА уволены: 

  • заместитель председателя КГГА Петр Оленич;
    • заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта;
      • заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов;
        • депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев уволен с должности директора КП «Инженерный центр». Также фракция партии «УДАР» начала процедуру отзыва его из депутатов Киевсовета (поскольку он является подозреваемым в уголовном производстве).

          Об увольнении этих четырех чиновников Кличко уже сообщал ранее. В то же время он назвал новые 4 имени уволенных чиновников.

          С его слов, уволены также и следующие чиновники:

          • директор коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений» Игорь Долинский;
            • директор КП «Спецжилфонд» Владимир Шарий;
              • заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина;
                • директор коммунального предприятия «Финансовая компания «Житлоинвест» Виктор Погребной находится на больничном. Как только выйдет - будет уволен, указал мэр Киева.

                  "Относительно других чиновников, имена которых звучали в журналистском расследовании. У них неопределенный процессуальный статус в уголовном производстве. А у Владимира Бондаренко - статус свидетеля. И его, как секретаря Киевсовета, избирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедур. Сейчас он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Готовить и вести заседания буду я - как городской голова", - указал Кличко.

                  Контекст

                  6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции.

                  НАБУ разоблачило преступную организацию в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержаны 7 человек, среди которых чиновники и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн грн. Также НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого по делу.

                  7 февраля Высший антикоррупционный суд отправил на два месяца под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича, а в качестве альтернативы определил залог в 15 миллионов гривен. Впоследствии за заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Оленича, который является фигурантом дела о столичной земле, внесли залог.

                  Детали о деле всплыли из пленок, опубликованных журналистами-расследователями, после чего его и начали называть соответственно.

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

                  политикаКиев
                  Виталий Кличко
                  Киев
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