Суд оставил под арестом имущество экс-депутата Комарницкого

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под арестом активы экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, его жены Ирины и его водителя по делу о завладении землей в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

Подробности

Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы адвоката, а постановление судьи ВАКС от 12 февраля 2025 года - без изменений.

Таким образом, имущество Комарницкого, его жены и его водителя остается под арестом, речь идет о:

движимое и недвижимое имущество;

корпоративные права в ООО «Центр развития экономики и права» и ЧАО «Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения»;

деньги в любой валюте наличными и деньги в безналичной форме, в том числе средства и ценности, ценные бумаги, находящиеся на счетах, открытых, на имя Комарницкого в АО «Сенс Банк», АО «Государственный сберегательный банк Украины», АО «Коминбанк», АО «Банк инвестиций и сбережений», а также средства в «Сенс Банке», принадлежащие жене Комарницкого;

автомобили - Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon XL, Mercedes-Benz GLE 53 AMG.

Дополнение

В феврале САП и НАБУ провели обыски у фигурантов дела о земельной коррупции в Киевском горсовете. В банковских ячейках было обнаружено более 6,4 млн долларов США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Была разоблачена преступная организация в Киевском городском совете, которая незаконно выводила землю через фиктивные постройки. Задержаны 7 человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты, предотвращено хищение участков стоимостью 83,7 млн грн. По делу НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.

Подробности по делу всплыли из пленок, опубликованных журналистами-расследователями, после чего ее и начали называть соответственно.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении ряда столичных чиновников по делу о земельных сделках.