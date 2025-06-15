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Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн

Київ • УНН

 • 1838 перегляди

Колишній директор філії Костопільське лісгоспу підозрюється у незаконному збагаченні на понад 44,3 млн грн. Також він вносив недостовірні дані до декларації.

Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн

Колишнього директора філії Костопільське лісове господарство ДП "Ліси України" підозрюють у незаконному збагаченні на понад 44,3 млн грн та внесенні недостовірних даних до декларації. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань (ДБР), передає УНН.

Деталі

За версією слідства, упродовж 2022-2023 років посадовець набув активів, законність походження яких не підтверджено.

У ході слідчих дій за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено готівкові кошти: 650 тис. 200 доларів США, 481 тис. 625 євро та 500 тис. гривень

- йдеться у дописі ДБР.

Щоб легалізувати ці активи, він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв’язків із підозрюваним.

У 2022 році фігурант придбав новий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic вартістю 4,7 млн грн, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки. Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати - пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію

- повідомили в Державному бюро розслідувань.

Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 млн грн, не задекларував залишки коштів на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання.

Зазначається, що йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років

- додали в ДБР.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо

Екс-посадовець не підтвердив законність 14 ділянок на Київщині, квартири, авто та облігацій. Під час обшуку знайшли зброю, йому загрожує до 10 років.

Керівнику АМКУ Кириленку повідомили про нову підозру05.06.25, 11:18 • 1996 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
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