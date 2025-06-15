Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн
Київ • УНН
Колишній директор філії Костопільське лісгоспу підозрюється у незаконному збагаченні на понад 44,3 млн грн. Також він вносив недостовірні дані до декларації.
Колишнього директора філії Костопільське лісове господарство ДП "Ліси України" підозрюють у незаконному збагаченні на понад 44,3 млн грн та внесенні недостовірних даних до декларації. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань (ДБР), передає УНН.
Деталі
За версією слідства, упродовж 2022-2023 років посадовець набув активів, законність походження яких не підтверджено.
У ході слідчих дій за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено готівкові кошти: 650 тис. 200 доларів США, 481 тис. 625 євро та 500 тис. гривень
Щоб легалізувати ці активи, він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв’язків із підозрюваним.
У 2022 році фігурант придбав новий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic вартістю 4,7 млн грн, на який оформив фіктивний договір дарування, оскільки його доходи та доходи його родини були недостатніми для такої покупки. Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати - пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію
Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 млн грн, не задекларував залишки коштів на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання.
Зазначається, що йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).
Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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Екс-посадовець не підтвердив законність 14 ділянок на Київщині, квартири, авто та облігацій. Під час обшуку знайшли зброю, йому загрожує до 10 років.
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