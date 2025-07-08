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Топ-чиновники «Лесов Украины» получили подозрения по делу на 8 млн грн: детали

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Двум должностным лицам ГП «Леса Украины» сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Их действия привели к убыткам на более чем 8,1 млн грн при закупке тракторов в 2023 году.

Топ-чиновники «Лесов Украины» получили подозрения по делу на 8 млн грн: детали

Топ-чиновники ГП "Леса Украины" уведомлены о подозрении по делу об убытках на более чем 8 млн грн при закупке, пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Директору департамента по закупкам и исполнительному директору государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Суть дела

В настоящее время следствием установлено, что в 2023 году во время проведения закупки тракторов по трем лотам должностное лицо ГП "Леса Украины" "безосновательно отклонило наиболее экономически выгодные предложения участников, которые соответствовали техническим требованиям".

"Вместо этого, победителем было признано общество с ограниченной ответственностью, которое предложило более высокую цену. В дальнейшем, исполнительный директор госпредприятия заключил с этой компанией договоры на поставку техники", - рассказали в прокуратуре.

По выводам экспертизы, действия должностных лиц привели к заключению договоров на сумму, превышающую наиболее выгодные предложения на более чем 8,1 млн грн. "Таким образом, государственному предприятию нанесен материальный ущерб на указанную сумму", - отметили в прокуратуре.

На работе и дома у фигурантов провели обыски.

"Решается вопрос об избрании мер пресечения, которые будет рассматривать Печерский районный суд города Киева", - сообщили в прокуратуре.

Экс-главу филиала "Лесов Украины" подозревают в незаконном обогащении на 44 млн грн15.06.25, 05:26 • 15203 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаКриминал и ЧП
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Украина
Киев
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