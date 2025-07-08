Топ-посадовці "Лісів України" отримали підозри у справі на 8 млн грн: деталі

Топ-посадовцям ДП "Ліси України" повідомили про підозру у справі про збитки на понад 8 млн грн при закупівлі, пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Директору департаменту з закупівель та виконавчому директору державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України) - повідомили в прокуратурі.

Суть справи

Наразі слідством встановлено, що у 2023 році під час проведення закупівлі тракторів за трьома лотами посадовець ДП "Ліси України" "безпідставно відхилив найбільш економічно вигідні пропозиції учасників, які відповідали технічним вимогам".

"Натомість, переможцем було визнано товариство з обмеженою відповідальністю, яке запропонувало вищу ціну. У подальшому, виконавчий директор держпідприємства уклав із цією компанією договори на постачання техніки", - розповіли у прокуратурі.

За висновками експертизи, дії посадовців призвели до укладання договорів на суму, що перевищувала найвигідніші пропозиції на понад 8,1 млн грн. "Таким чином, державному підприємству завдано матеріальних збитків на вказану суму", - зазначили у прокуратурі.

На роботі та вдома у фігурантів провели обшуки.

"Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, які розглядатиме Печерський районний суд міста Києва", - повідомили у прокуратурі.

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