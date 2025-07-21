Не лише НАБУ: Генпрокурор повідомив про слідчі дії в ДП "Ліси України"

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
09:08 • 1590 перегляди
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
07:58 • 9658 перегляди
Експерт про затримання в НАБУ: контррозвідка провела важливу роботу
05:40 • 27588 перегляди
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
03:31 • 74999 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 76789 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 152954 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 148935 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:24 • 102563 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 65039 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 166499 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.3м/с
60%
743мм
Популярнi новини
На Харківщині чоловік увірвався до ТЦК і відлупцював поліцейського20 липня, 23:29 • 35746 перегляди
Атака на Харків: 11 прильотів, пошкоджено житловий комплекс та інфраструктуру, спалахнули пожежі20 липня, 23:44 • 34999 перегляди
Київ під масованою атакою: 50 ворожих БпЛА намагаються оточити столицю, лунають вибухи21 липня, 00:30 • 44314 перегляди
Атака на Київ: пожежі та руйнування у чотирьох районах, є постраждалі21 липня, 01:18 • 47570 перегляди
Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи06:20 • 29102 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 313746 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 234656 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 299332 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 316389 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 493570 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Польща
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 70112 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 166496 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 186672 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 186522 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 189177 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Financial Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Не лише НАБУ: Генпрокурор повідомив про слідчі дії в ДП "Ліси України"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про слідчі дії в ДП "Ліси України". Це відбувається на тлі нещодавніх підозр ексглаві філії "Лісів України" у незаконному збагаченні на 44 млн грн та топ-посадовцям у справі на 8 млн грн.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що окрім Національного антикорупційного бюро процесуальні дії також сьогодні тривають у ДП "Ліси України", передає УНН.

Щодо обшуків та інших дій у НАБУ – Генпрокурор зауважив, що вони ще тривають, а тому наразі він не може це коментувати. Вся інформація буде повідомлятися на офіційних ресурсах відомства.

Щодо обшуків та інших дій, ще проводяться слідчі та процесуальні дії. На цю хвилину не можу нічого коментувати. Слідкуйте за офіційними мережами Офісу Генерального прокурора

- повідомив Кравченко.

Водночас, НАБУ не єдиний органі куди сьогодні навідалися зі слідчими діями.

"Окрім цієї справи, також сьогодні ми проводимо слідчі та процесуальні дії в ДП "Ліси України", - додав Кравченко.

Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн15.06.25, 05:26 • 15284 перегляди

Нагадаємо

Нещодавно працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП "Ліси України".

Як зазначається, у ході розслідування були встановлені факти незаконного збагачення та недекларування активів на загальну суму понад 38 млн грн.

Топ-посадовці "Лісів України" отримали підозри у справі на 8 млн грн: деталі08.07.25, 14:30 • 2334 перегляди

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ПолітикаКримінал та НП
Руслан Кравченко
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9