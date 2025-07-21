Не лише НАБУ: Генпрокурор повідомив про слідчі дії в ДП "Ліси України"

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що окрім Національного антикорупційного бюро процесуальні дії також сьогодні тривають у ДП "Ліси України", передає УНН.

Щодо обшуків та інших дій у НАБУ – Генпрокурор зауважив, що вони ще тривають, а тому наразі він не може це коментувати. Вся інформація буде повідомлятися на офіційних ресурсах відомства.

Щодо обшуків та інших дій, ще проводяться слідчі та процесуальні дії. На цю хвилину не можу нічого коментувати. Слідкуйте за офіційними мережами Офісу Генерального прокурора - повідомив Кравченко.

Водночас, НАБУ не єдиний органі куди сьогодні навідалися зі слідчими діями.

"Окрім цієї справи, також сьогодні ми проводимо слідчі та процесуальні дії в ДП "Ліси України", - додав Кравченко.

Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн

Нагадаємо

Нещодавно працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП "Ліси України".

Як зазначається, у ході розслідування були встановлені факти незаконного збагачення та недекларування активів на загальну суму понад 38 млн грн.

Топ-посадовці "Лісів України" отримали підозри у справі на 8 млн грн: деталі