Двох киян судитимуть за контрабанду елітних годинників та ювелірки на 12 мільйонів

За контрабанду ювелірних виробів та швейцарських годинників на понад 12 млн грн судитимуть двох киян, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Завершено досудове розслідування щодо двох жителів міста Києва за фактом контрабанди товарів (ч. 2 ст. 201-3 КК України)", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані перевезли через державний кордон України предмети розкоші з приховуванням їх від митного контролю.

Під час досудового розслідування правоохоронці в зоні діяльності митного посту "Устилуг" Волинської митниці провели санкціонований обшук в рейсовому автобусі "Варшава - Київ", який вже після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну.

За результатами обшуку в особистих речах фігурантів, за повідомленням, виявили і вилучили приховані годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників.

Згідно з висновками судових експертиз, загальна вартість вилученого оцінюється у понад 12 млн грн.

"Підозрювані беззаперечно визнали свою вину та ініціювали перед стороною обвинувачення укладення угоди про визнання винуватості, умовою якої, крім основного покарання, прокурором визначено також застосування спеціальної конфіскації в дохід держави предметів контрабанди на суму понад 12 млн грн", - сказано у повідомленні.

"Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів) скеровано до суду", - зазначили у прокуратурі.

У Запоріжжі викрили схему з "інвестиціями" в ювелірну компанію: шахраї "заробили" на українцях 9,5 млн грн