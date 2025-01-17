У Запоріжжі викрили схему з "інвестиціями" в ювелірну компанію: шахраї "заробили" на українцях 9,5 млн грн
Київ • УНН
П'ятьох осіб підозрюють у шахрайстві з інвестиціями в ювелірну компанію на суму понад 9,5 млн грн. Зловмисники залучали кошти вкладників протягом 2014-2019 років, обіцяючи високі відсотки.
У Запоріжжі повідомили про підозру членам угрупування, яке під виглядом інвестицій у діяльність ювелірної компанії заволоділо коштами вкладників на понад 9,5 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише УНН.
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"П’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України)", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, житель Запоріжжя з метою заволодіння коштами громадян утворив та очолив організовану групу, до складу якої залучив 4-х своїх знайомих.
У підозрюваних була схема, за якою вони заохочували місцевих жителів робити інвестиції у господарську діяльність відомої в Запоріжжі ювелірної корпорації без наміру повернення їхніх грошових внесків. Задля того, щоб довести вигідність даних інвестицій, людям сплачували відсотки, утім згодом такі виплати припинялися.
Загальна сума з жовтня 2014-го по січень 2019 року, яку зловмисники отримали під виглядом "інвестиційної діяльності" - понад 9,5 млн грн.
Наразі триває досудове розслідування.
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