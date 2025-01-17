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В Запорожье разоблачили схему с «инвестициями» в ювелирную компанию: мошенники «заработали» на украинцах 9,5 млн грн

В Запорожье разоблачили схему с «инвестициями» в ювелирную компанию: мошенники «заработали» на украинцах 9,5 млн грн

Киев  •  УНН

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Пять человек подозревают в мошенничестве с инвестициями в ювелирную компанию на сумму более 9,5 млн грн. Злоумышленники привлекали средства вкладчиков в течение 2014-2019 годов, обещая высокие проценты.

В Запорожье сообщили о подозрении членам группировки, которая под видом инвестиций в деятельность ювелирной компании завладела средствами вкладчиков на более 9,5 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Детали 

«Пяти участникам преступной группировки сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, житель Запорожья с целью завладения средствами граждан образовал и возглавил организованную группу, в состав которой привлек 4-х своих знакомых. 

У подозреваемых была схема, по которой они поощряли местных жителей делать инвестиции в хозяйственную деятельность известной в Запорожье ювелирной корпорации без намерения возврата их денежных взносов. Для того, чтобы доказать выгодность данных инвестиций, людям платили проценты, впрочем, впоследствии такие выплаты прекращались.

Общая сумма с октября 2014-го по январь 2019 года, которую злоумышленники получили под видом «инвестиционной деятельности» - более 9,5 млн грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним 

В Житомирской области сотрудник судмедэкспертизы срезал золотое обручальное кольцо с руки погибшего защитника ВСУ и сдал его в ломбард за 3900 грн. Вдова заметила отсутствие украшения после похорон мужа.

Алина Волянская

Алина Волянская

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