В Запорожье разоблачили схему с «инвестициями» в ювелирную компанию: мошенники «заработали» на украинцах 9,5 млн грн
Киев • УНН
Пять человек подозревают в мошенничестве с инвестициями в ювелирную компанию на сумму более 9,5 млн грн. Злоумышленники привлекали средства вкладчиков в течение 2014-2019 годов, обещая высокие проценты.
В Запорожье сообщили о подозрении членам группировки, которая под видом инвестиций в деятельность ювелирной компании завладела средствами вкладчиков на более 9,5 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, пишет УНН.
Детали
«Пяти участникам преступной группировки сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины)», - говорится в сообщении.
По данным следствия, житель Запорожья с целью завладения средствами граждан образовал и возглавил организованную группу, в состав которой привлек 4-х своих знакомых.
У подозреваемых была схема, по которой они поощряли местных жителей делать инвестиции в хозяйственную деятельность известной в Запорожье ювелирной корпорации без намерения возврата их денежных взносов. Для того, чтобы доказать выгодность данных инвестиций, людям платили проценты, впрочем, впоследствии такие выплаты прекращались.
Общая сумма с октября 2014-го по январь 2019 года, которую злоумышленники получили под видом «инвестиционной деятельности» - более 9,5 млн грн.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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