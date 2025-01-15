Працівник моргу вкрав обручку із тіла загиблого військового та здав у ломбард: яке покарання на нього чекає
Київ • УНН
У Житомирській області співробітник судмедекспертизи зрізав золоту обручку з руки загиблого захисника ЗСУ та здав її в ломбард за 3900 грн. Вдова помітила відсутність прикраси після поховання чоловіка.
На Житомирщині співробітник моргу зняв із руки загиблого військового ЗСУ золоту обручку та здав у ломбард, йому повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Житомирську обласну прокуратуру.
Деталі
Цинічний злочин у січні цього року скоїв працівник однієї з філій Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи.
Підозрюваний, готуючи тіло загиблого військового, жителя Коростенського району, до передачі рідним для проведення чину поховання, зрізав з руки захисника золоту обручку. Того ж дня, через декілька годин, здав крадену річ у місті Малині до ломбарду та отримав за неї 3900 грн.
Відсутність обручки на руці свого чоловіка відразу помітила вдова. Жінка звернулася до правоохоронного органу вже після того, як поховала захисника.
Наразі ювелірний виріб вилучено і буде повернуто дружині військовослужбовця.
"... працівнику філії бюро судово-медичної експертизи повідомили про підозру у нарузі над тілом загиблого військовослужбовця, вчиненої з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Загиблий військовослужбовець служив у ЗСУ з 2017 року. Виконував відповідальні завдання на Донецькому, Куп'янському, Курському напрямках. Вдома його чекали малолітній син і дружина.
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