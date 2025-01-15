Работник морга украл кольцо с тела погибшего военного и сдал в ломбард: какое наказание его ждет

На Житомирщине сотрудник морга снял с руки погибшего военного ВСУ золотое кольцо и сдал в ломбард, ему сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Житомирскую областную прокуратуру.

Детали

Циничное преступление в январе этого года совершил работник одного из филиалов Житомирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемый, готовя тело погибшего военного, жителя Коростенского района, к передаче родным для проведения чина захоронения, срезал с руки защитника золотое обручальное кольцо. В тот же день, через несколько часов, сдал краденую вещь в городе Малине в ломбард и получил за нее 3900 грн.

Отсутствие обручального кольца на руке своего мужа сразу заметила вдова. Женщина обратилась в правоохранительный орган уже после того, как похоронила защитника.

Сейчас ювелирное изделие изъято и будет возвращено жене военнослужащего.

«... работнику филиала бюро судебно-медицинской экспертизы сообщили о подозрении в надругательстве над телом погибшего военнослужащего, совершенного из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 297 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Добавим

Погибший военнослужащий служил в ВСУ с 2017 года. Выполнял ответственные задания на Донецком, Купянском, Курском направлениях. Дома его ждали малолетний сын и жена.

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