Двоих киевлян будут судить за контрабанду элитных часов и ювелирки на 12 миллионов
Киев • УНН
Двое киевлян предстанут перед судом за контрабанду элитных ювелирных изделий и часов на сумму более 12 млн грн, скрытых в автобусе "Варшава – Киев" на Волынской таможне. Подозреваемые признали вину и инициировали соглашение о признании вины с конфискацией контрабанды.
За контрабанду ювелирных изделий и швейцарских часов на более чем 12 млн грн будут судить двух киевлян, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
Детали
"Завершено досудебное расследование в отношении двух жителей города Киева по факту контрабанды товаров (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемые перевезли через государственную границу Украины предметы роскоши с сокрытием их от таможенного контроля.
Во время досудебного расследования правоохранители в зоне деятельности таможенного поста "Устилуг" Волынской таможни провели санкционированный обыск в рейсовом автобусе "Варшава - Киев", который уже после завершения таможенного оформления направлялся на въезд в Украину.
По результатам обыска в личных вещах фигурантов, по сообщению, обнаружили и изъяли скрытые часы различных известных марок, подвески, браслеты, запчасти к часам.
Согласно выводам судебных экспертиз, общая стоимость изъятого оценивается в более чем 12 млн грн.
"Подозреваемые безоговорочно признали свою вину и инициировали перед стороной обвинения заключение соглашения о признании виновности, условием которой, кроме основного наказания, прокурором определено также применение специальной конфискации в доход государства предметов контрабанды на сумму более 12 млн грн", - сказано в сообщении.
"Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров) направлен в суд", - отметили в прокуратуре.
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