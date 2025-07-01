Двоих киевлян будут судить за контрабанду элитных часов и ювелирки на 12 миллионов

За контрабанду ювелирных изделий и швейцарских часов на более чем 12 млн грн будут судить двух киевлян, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Детали

"Завершено досудебное расследование в отношении двух жителей города Киева по факту контрабанды товаров (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые перевезли через государственную границу Украины предметы роскоши с сокрытием их от таможенного контроля.

Во время досудебного расследования правоохранители в зоне деятельности таможенного поста "Устилуг" Волынской таможни провели санкционированный обыск в рейсовом автобусе "Варшава - Киев", который уже после завершения таможенного оформления направлялся на въезд в Украину.

По результатам обыска в личных вещах фигурантов, по сообщению, обнаружили и изъяли скрытые часы различных известных марок, подвески, браслеты, запчасти к часам.

Согласно выводам судебных экспертиз, общая стоимость изъятого оценивается в более чем 12 млн грн.

"Подозреваемые безоговорочно признали свою вину и инициировали перед стороной обвинения заключение соглашения о признании виновности, условием которой, кроме основного наказания, прокурором определено также применение специальной конфискации в доход государства предметов контрабанды на сумму более 12 млн грн", - сказано в сообщении.

"Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров) направлен в суд", - отметили в прокуратуре.

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